Massimi Ghini e la disavventura della figlia Margherita a Londra

Massimo Ghini è tra i più affermati attori di televisione, cinema e teatro.

Massimo Ghini è nato a Roma nel 1954. Durante la sua lunga carriera ha conquistato il favore del pubblico. L’attore è sposato dal 2002 con Paola Romano, dal loro matrimonio sono nati i loro figli Leonardo e Margherita. È il secondo matrimonio per Ghini che è stato in precedenza sposato con la collega Nancy Brilli. La figlia minore dei quattro figli dell’attore si chiama Margherita. La ragazza ha 21 anni, studia a Londra ed è tornata in Italia a causa dell’emergenza sanitaria. Margherita ha tre fratelli: Leonardo, nato dal matrimonio di Massimo e Paola e i gemelli Camilla e Lorenzo, nati dalla precedente relazione del padre con Federica Lorrai. Intervistato dal quotidiano ‘La Repubblica’, Massimo Ghini ha raccontato l’odissea vissuta dalla sua famiglia per far sì che Margherita, che si trovava a Londra potesse salire su un aereo e tornare nel suo Paese durante l’emergenza Covid-19: “Noi siamo riusciti a trovare il biglietto per farla tornare perché la situazione si stava facendo difficile e complicata – ha dichiarato Ghini, che si è detto felice di avere sua figlia a casa – . Ieri sera l’abbiamo mandata a prendere all’aeroporto, noi non possiamo uscire. È stato bello e commovente”.

Massimo Ghini: “Capita a tutti un momento”…

Massimo ha raccontato che sua figlia è stata vittima di un atteggiamento molto negativo da parte di alcuni inglesi che non vedevano di buon occhio gli italiani nella prima fase della pandemia del Covid-19, considerandoli degli ‘appestati’.

“Ci rivolgiamo all’Inghilterra – conclude l’attore – come se noi fossimo sempre dei trogloditi e loro over the top, invece ultimamente mi pare non sia successo. Ma il momento del matto capita a tutti e credo sia quel che sta succedendo lì”.