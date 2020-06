Naike Rivelli sfida followers e la scienza con un perizoma stellare – FOTO

Naike Rivelli è fuori controllo. La figlia di Ornella Muti continua a far girare la testa ai suoi fans che ogni giorno attendono con impazienza i suoi post, foto in cui è sempre sensuale e bellissima. Di questo infatti è motivo di molte critiche.

Naike Rivelli, che forme mozzafiato: i fans impazziscono

“Ogni tanto capita di fare un’intervista con il solo scopo di dire la verità. Grazie Novella 2000”. I suoi followers come al solito sono divisi fra chi ama questi suoi continui scatti provocanti e chi invece la critica definendola troppo esagerata. “Mostrandoti in tutto e per tutto cosa ottieni?” chiede un utente sotto al suo scatto. Anche per quanto riguarda le critiche il web è diviso. C’è chi le sostiene e chi invece li accusa di non guardare le sue foto e di non seguirla. È una scelta di Naike postare foto di questo genere ed è una scelta del suo pubblico seguirla oppure no. D’altronde sono anni che è famosa per i continui scatti che è pubblica sui suoi social e c’è chi li apprezza davvero tanto. Infatti un utente scrive: “Grazie per questi scatti e per non dare mai limiti alla tua bellezza. Le tue foto hanno cominciato a farmi sentire più a mio agio con il mio corpo, come lo fai tu”.

Lo scatto ha ricevuto tantissimi likes e commenti e apprezzamenti. Ogni foto che pubblica sui social è sempre motivo di polemiche. “Tu sì che sai come far parlare la gente”.

