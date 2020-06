Direttamente dal passato arriva una Antonella Clerici inedita e mai vista. Ai tempi lavorava per la redazione sportiva della Rai. Era durante le indimenticabili ‘Notti Magiche’.

Correvano gli ultimissimi giorni della primavera di 30 anni fa quando tutto ebbe inizio. Parliamo delle bellissime ‘notti magiche’ di Italia 90, che per un mese intero appassionarono tutti noi ai Mondiali casalinghi di quell’anno. E toccò pure ad Antonella Clerici raccontarci le gesta di Totò Schillaci e degli altri azzurri della Nazionale del ct, Azeglio Vicini.

LEGGI ANCHE –> Melissa Satta, “Monday Mood” e l’outfit è da impazzire, bellissima – FOTO

LEGGI ANCHE –> Chiara Biasi | sul letto completamente senza vestiti stupenda | FOTO

Antonella Clerici Italia 90, il post nostalgia: “Io c’ero”

Sia su Twitter che su Instagram, la Clerici pubblica uno scatto di allora, di quando lavorava a ‘Dribbling’, lo storico programma di approfondimento sportivo della Rai. Vediamo una giovane Antonella che a soli 27 anni era comunque già un volto noto del piccolo schermo. E che lavorava alla Televisione di Stato già da diverso tempo. “8 giugno, io c’ero”, scrive lei. Che continuerà ancora ad esserci, alla Rai. In autunno nfatti prenderà via un suo programma che dovrebbe andare in onda con tutta probabilità al venerdì sera. Ma si continua a parlare anche di un nuovo format per la tarda mattinata. All’interno del quale si parlerebbe di cucina e non solo, alla presenza di diversi ospiti di giorno in giorno.

LEGGI ANCHE –> Giorgia Palmas incinta | lo scatto che emoziona “6 mesi” | FOTO

Visualizza questo post su Instagram Auguri mitico Pippo… tu sei la tv❤️ #pippobaudo #compleanno🎂 Un post condiviso da Antonella Clerici (@antoclerici) in data: 7 Giu 2020 alle ore 5:13 PDT

Un format che andrebbe a soppiantare di netto proprio ‘La Prova del Cuoco’. Resta da vedere, se tutto questo dovesse rivelarsi vero, dove verrebbe collocata Elisa Isoardi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.