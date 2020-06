Belen Rodriguez e la sua voglia di .. dolcezza – FOTO

Belen Rodriguez si lascia andare su Instagram ad una confidenza. Un’immagine incisiva e didascalia brevissima ma che chiariscono il suo bisogno

Visualizza questo post su Instagram Qᴜɪᴇʀᴏ ᴍɪᴇʟ Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 6 Giu 2020 alle ore 12:26 PDT

Ha voglia di dolcezza Belen Rodriguez e lo dice chiaramente su Instagram. Non una classica foto delle sue però. Lo fa in modo un po’ diverso questa volta la bella argentina. Nel suo ultimo post, infatti, ha pubblicato una foto con tre cucchiai che accolgono una cascata di miele. Un miele limpido, chiaro e che mette davvero voglia di dolcezza. Lei scrive solo “Qᴜɪᴇʀᴏ ᴍɪᴇʟ” e nulla più.

Che sia un messaggio subliminale rivolto a qualcuno? Negli ultimi giorni Belen è sulla cresta dell’onda del gossip per via della crisi sentimentale con suo marito Stefano De Martino. Lontani da diverso tempo, lei a Milano, lui a Napoli per dedicarsi a Made in Sud, la show girl dopo giorni di silenzio ha detto la sua dando conferma delle difficoltà che ci sono al momento.

Voglia di dolce che sia riferito dunque ad una mancanza sentimentale piuttosto che di gusto? Un messaggio aperto e che forse chi doveva ha capito. Non lo sappiamo. Di certo i suoi fan l’hanno sostenuta con messaggi di incoraggiamento. “Che la dolcezza di cui necessiti tu possa riaverla, rivederla o andartela a prendere o riprendere presto” scrive un utente.

Un riferimento velato a De Martino? Staremo a vedere cosa ne sarà della coppia. Nel mentre però Belen non se ne sta di certo a casa, da sola, a piangere.

Belen Rodriguez e una nuova fiamma? Gli indizi su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Aᴍᴏʀᴇ ᴅᴇʟʟᴀ ᴍɪᴀ ᴠɪᴛᴀ ɪɴᴛᴇʀᴀ Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 4 Giu 2020 alle ore 10:35 PDT

Belen Rodriguez negli ultimi tempi non disdegna la compagnia di un giovane e avvenente uomo. Per molti lui è già la sua nuova fiamma. Lui è Mattia Ferrari, giovane imprenditore ed esperto di marketing.

Negli ultimi giorni la bella argentina si è mostrata spesso insieme a lui che pare non avere problemi a raggiungerla in casa e a farsi vedere sui social.

Rispetto a tutte le insinuazioni sul giovane ragazzo, classe 92, Belen ha chiarito con una frase che non lascia dubbi: “Il signor Mattia è il mio nuovo fidanzato gay…” ha detto qualche giorno fa su Instagram per mettere a tacere i petteglezzi.

Tra i due c’è da tempo una bella amicizia e lo sa anche il figlio di Belen e Stefano che con Mattia si trova bene e scherza. Anche il piccolo Santiago, infatti, ha risposto a tono alle parole della mamma, con la sua ingenuità da bambino e ha detto “proprio gay!”, mentre Mattia nelle sue vesti di make up artist truccava la mamma.