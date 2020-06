La bravissima Benedetta Rossi di ‘Fatto in Casa da Benedetta’ ci propone questa magnifica ricetta del suo Tris di Pasta al Tonno. Come si prepara.

Lei è ormai una celebrità conclamata. Parliamo di Benedetta Rossi, rinomatissima cuoca autrice di numerosi libri di ricette e di tematiche inerenti la cucina. La sua fama deriva dal fatto di essere diventata una autorevole food blogger. Ora lei ci propone un magnifico Tris di Pasta al Tonno.

E sui suoi canali web ufficiali la 48enne marchigiana originaria di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, propone con cadenza pressoché quotidiana delle magnifiche ricette i tutti i tipi. ‘Fatto in Casa da Benedetta’ è il suo spazio personale, che ormai in tantissimi conoscono, dopo gli esordi targati 2009. Ad allora infatti risalgono le prime apparizioni della ‘Bene’ sulla rete, ed in particolare su YouTube, con le primissime ricette. Vediamo nello specifico gli ingredienti richiesti per il Tris di Pasta al Tonno, con le indicazioni per la preparazione presenti in video.

Gli ingredienti per poter procedere

SPAGHETTI TONNO E LIMONE

350 g di spaghetti

300 g di tonno sott’olio (peso da sgocciolato, va bene anche il tonno al naturale)

1 spicchio d’aglio

succo e scorza di un limone

olio extra vergine d’oliva

prezzemolo

Tris di Pasta al Tonno, i consigli di Benedetta Rossi

FARFALLE PISELLI E TONNO

320 g di farfalle

200 g di piselli freschi o surgelati

200 g di tonno sott’olio

100 g di formaggio spalmabile

mezza cipolla tagliata a fettine

olio extra vergine d’oliva quanto basta

sale a piacere

PENNE AL BAFFO CON TONNO

320 g di penne

300 g di passata di pomodoro

200 g di tonno sott’olio peso da sgocciolato

200 ml di panna da cucina

mezza cipolla

olio extravergine d’oliva

prezzemolo

sale a piacere

I post di Benedetta Rossi su Instagram

