Come cambia il nostro corpo bevendo abbastanza acqua

L’acqua è un elemento essenziale per la vita dell’essere umano. Restare idratati attraverso l’assunzione delle corrette quantità giornaliere di acqua può dare dei benefici immediati e di lunga durata. Uno dei più evidenti è legato ad un aumento dell’energia. Le nostre cellule per funzionare al meglio hanno bisogno di acqua. Basti pensare infatti che, come afferma il chirurgo sportivo Ronald Navarro, esse non solo contengono acqua ma ne sono anche circondate. Quando siamo disidratati le membrane cellulari diventano meno permeabili, i questo modo il flusso di ormoni e di sostanze nutritive viene ostacolato ed è impedita la fuoriuscita dei prodotti di scarto colpevoli di danneggiare le cellule. Quando il nostro corpo si trova in una simile condizione ci sentiamo inevitabilmente stanchi ed indeboliti. Per evitarlo basterà bere circa 6-8 bicchieri al giorno.

I benefici del bere acqua

Tra i benefici più immediati che una corretta assunzione di acqua evidenzia ci sono indubbiamente un miglioramento delle doti di memoria e delle prestazioni mentali come quelle legate all’attenzione. Secondo una ricerca pubblicata su Nutrients infatti, anche una lieve disidratazione può interferire sulle capacità di elaborazione e di concentrazione del cervello. Assumere la corretta quantità d’acqua inoltre permette di raggiungere una crescita della forza e della velocità grazie alla diminuzione della sensazione di affaticamento. I benefici non riguardano però solo la sfera fisica: è dimostrato infatti che chi non si idrata nel giusto modo può avere problemi alla qualità del sonno e dell’umore.

Secondo tali ricerche infatti le persone che sono state sottoposte ad una riduzione dell’1-2% dell’idratazione, oltre a soffrire di mal di testa e stanchezza, hanno avuto un cambiamento anche a livello dello stato d’animo che si è inasprito notevolmente.