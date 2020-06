Anna Tatangelo e la sua casa meravigliosa. Una villa tra lusso ed eleganza. Ecco alcuni dettagli dell’abitazione della cantante

Anna Tatangelo da qualche mese si è separato dal cantante Gigi D’Alessio. La loro storia d’amore è durata 15 anni ma proprio prima della quarantena hanno deciso di lasciarsi. Ancora non è chiaro il motivo del divorzio, i loro fan sperano ancora in un ritorno. Intanto la giovane cantante si gode la sua bella abitazione, una villa meravigliosa di due piani classica e elegante. La Tatangelo condivideva la sua dimora con quello che sembra l’uomo della sua vita.

Anna Tatangelo rivela la sua meravigliosa casa

Visualizza questo post su Instagram Nessuna didascalia ..😂 Semplicemente buona domenica ☀️☺️💋 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 17 Mag 2020 alle ore 6:45 PDT

Anna Tatangelo vive a Roma in una bellissima dimora, nel quartiere residenziale di Olgiata, uno dei più esclusivi. La villa gode di un giardino e una piscina ed è costruita su tre piani, dove cresce Andrea, il figlio avuto insieme a Gigi D’Alessio.

Visualizza questo post su Instagram 🖤 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 1 Nov 2019 alle ore 1:14 PDT

La donna posta su Instagram foto che fa nella sua elegante villa, in piena tranquillità. Il colore dominante è il bianco, l’ingresso ha una pavimentazione in piastrelle molto chiare, che riflettono la luce creando così un ambiente caldo e luminoso. La zona living segue lo stesso stile, con l’aggiunta di grosse vetrate che danno sul giardino con piscina. La stanza preferita da Anna è senza dubbio la cucina: è un ambiente spazioso con un’ampia isola per lavorare. I colori qui sono in contrasto tra loro grazie alle pareti bianche, i mobili beige e i piani da lavoro marrone scuro.

Visualizza questo post su Instagram DO NOT DISTURB 🚫🧘🏽‍♀️ Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 16 Nov 2018 alle ore 1:51 PST

La villa della Tatangelo è veramente esclusiva e la cantante si gode tutta la bellezza della sua dimora.