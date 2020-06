Foto Caterina Balivo palestra, la napoletana si presenta così all’obiettivo. Ed anche dopo una dura sessione di allenamento è bellissima.

Anche dopo avere sudato in palestra Caterina Balivo appare sempre bella e graziosa come siamo abituati a vederla. Maturato il ‘trauma’ per l’addio a ‘Vieni da Me’, la conduttrice televisiva napoletana pensa a stare in famiglia ed a coltivare i suoi interessi nel tempo libero.

In attesa di sapere cosa farà a settembre, con il ritorno del solito palinsesto televisivo, per altro già sconvolto di suo dalla emergenza pandemia. Una situazione che per un certo periodo di tempo ha costretto la Balivo (ed anche altri suoi colleghi sia in Rai che a Mediaset) a restare a casa. Ma lì la 40enne napoletana ha saputo innovarsi, proponendo un format fatto in casa molto divertente ed interessante. E che difatti ha fatto riscontrare un seguito notevole con le sue dirette quotidiane su Instagram. Si trattava di ospitare un vip ogni giorno e di parlare di una lettura capace di lasciare un segno profondo.

Caterina Balivo palestra, lei è bellissima anche così

Il suo post strappa applausi e consensi. Come sempre, Caterina riesce ad unire anche una bella dose di autoironia per divertire ed allietare i suoi followers. Una prerogativa, questa, che non è mai mancata e che le è sempre stata propria. Per questo motivo più che per altri la napoletana piace ad un ampia fetta di pubblico. E gli ammiratori sperano di poterla ancora vedere sul piccolo schermo tra breve.

