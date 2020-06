Scatto Chiara Biasi letto, lei incanta. La influencer è bellissima e fa un regalo magnifico a tutti coloro che la seguono su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram buongiorno🖤 @matinee__official Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 8 Giu 2020 alle ore 2:11 PDT

Da diversi giorni Chiara Biasi ha insensificato la sua attività su Instagram. La bellissima influencer friulana mostra a tutti i suoi followers la bellezza che da anni la contraddistingue.

Bella di volto e di fisico, la 30enne fashion blogger riesce ad accendere il desiderio e l’ammirazione da parte di tutti. Vediamo Chiara Biasi a letto, in un post pubblicato nella tarda mattinata dell’8 giugno 2020. Per quello che è uno scatto capace di farci dimenticare che è soltanto lunedì e che manca ancora un bel pezzo al prossimo fine settimana. Ma questo è solo uno dei tanti post capaci di mozzare il fiato e di mostrarci tutta la sensualità di lei.

Chiara Biasi letto, “Not your bed” scrive lei

Visualizza questo post su Instagram pour rêver à Paris Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 9 Apr 2020 alle ore 12:44 PDT

Con anche un pò di irriverenza, la Biasi accompagna questa breve ma intensa frase alla fotografia in questione. “Not your bed”. Per quella che è una rappresentazione anche di carisma e di carattere, di una donna forte capace di superare grosse difficoltà sia in ambito sentimentale che per quanto riguarda la salute. Infatti quando aveva 20 anni Chiara fu colpita da una ischemia che la condizionò a lungo. E dalla quale però si è ripresa in maniera forte, per fortuna. Così oggi l’abbiamo qui a conquistare i cuori di tutti noi.

Visualizza questo post su Instagram 2 giugno 2020 manu chao 🎶 ma è sempre il cielo di milano Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 3 Giu 2020 alle ore 4:09 PDT