Disney: bufera razziale e denuncia di molestie sollevate dal cast di Frozen

Disney. Dopo il caso di George Floyd arrivano dagli Stati Uniti altre testimonianze di gravi discriminazioni razziali

Negli Stati Uniti e nel mondo si è levata una protesta contro i fatti accaduti a Minneapolis che hanno portato alla morte dell’afroamericano George Floyd. Adesso anche l’industria teatrale ha iniziato a fare i conti con il razzismo sistemico e l’ingiustizia ancora radicati nella nostra società. Un gruppo di attori neri si sono fatti avanti e hanno condiviso le loro esperienze. Tra questi anche Cooper Howell che ha portato su Facebook la sua testimonianza di discriminazioni subite mentre si esibiva nei panni del Principe Hans in Frozen: Live at the Hyperion.

Howell ha descritto la sua esperienza sia come inferno che paradiso. Inizialmente sentiva di trovarsi in un ambiente ampiamente positivo, in particolare grazie alla sua regista originale, Liesl Tommy. Purtroppo non è rimasta fino alla fine della produzione, lasciado le redini ad un altro direttore.

“Fino a quel momento ogni ruolo che avevo interpretato aveva a che fare con la mia etnia. Pensavo di non riuscire a ottenere la parte, tanto che quando mi chiamarono la seconda volta per l’audizione ci andai con poca convinzione” – ha detto Howell. “Ciò che veniva apprezzato era il mio talento, non il colore della mia pelle che non è mai stato messo in discussione. “

Dopo che la Tommy ha lasciatoda Frozen: Live at the Hyperion, è stata sostituita da Roger Castellano come regista dello spettacolo. L’ obiettivo di Castellano era “cambiare lo show”, ma ciò che egli voleva modificare non fu chiaro fin dall’inizio.

Disney: attore afroamericano discriminato e molestato

La reazione iniziale di tutti quanti fu di fare resistenza a questi cambiamenti. Presto hanno cominciato a ridurre le performance di chi si era lamentato fino a sostituirli del tutto. Nessuno poteva più denunciare un’ingiustizia. Nessuno aveva il coraggio di dire niente per paura di perdere il posto di lavoro. “Da quel momento, in ogni istante sul palco mi sono sentito prima di tutto un nero” – ha dichiarato Cooper Howell. “Io e Domonique Paton (altra attrice nera) abbiamo iniziato a ricevere correzioni dieci volte il numero che veniva impartito ai nostri colleghi che interpretavano le stesse parti.”

La criticità si trasformò in molestia quando iniziò a ricevere appunti sul suo inguine. Howell afferma che Castellano l’abbia rimproverato perché i suoi pantaloni erano troppo stretti e delineavano il suo inguine troppo severamente. “Una volta mi ha urlato addosso dicendo che fossi poco professionale, che era stanco di vedere il mio pene e che dato che non avevo comprato una cintura per contenerlo non meritavo più di restare nel cast.”

Senza alcuna protezione da parte dei direttori di palco e scarso supporto da parte dei membri del cast, che non volevano testimoniare perché avrebbero perso il lavoro, Howell ha lasciato il suo posto all’Hyperion.

Il suo periodo di gloria è durato poco, da marzo a luglio 2016. “Il colore della mia pelle è stato e sarà per sempre parte della mia carriera e un fattore determinante sulle possibilità che avrò in futuro. Da esso dipenderà sempre come verrò trattato dai registi, dalle persone, da coloro che rappresentano le autorità sopra di me, compresi il governo e la polizia.”

