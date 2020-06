Elettra Lamborghini confessa: “Vi svelo un posto speciale dove l’ho fatto”

Elettra Lamborghini, sexy e maculata su Instagram, festeggia un anno dall’uscita del suo singolo Tocame ricordando la produzione del videoclip

Si avvicina l’estate ed Elettra Lamborghini ha già sfornato un tormentone che ci accompagnerà per i prossimi mesi di calura. E’ uscito infatti il singolo Hola Kitty. La bella ereditiera ha un rapporto speciale con i suoi fan che coinvolge spesso nei suoi progetti. Il brano infatti è accompagnato da un balletto semplice e divertente che Elettra ha “progettato” per chi la segue, invitando tutti a copiare le sue movenze, riprendersi su Tik Tok o Instagram, partecipare alla sua challenge e ricondividere il tutto. Ottima mossa di marketing da parte sua.

Nel frattempo la troviamo più felice che mai. Il brano che ha portato a Sanremo, Musica (E Il Resto Scompare), è andato benissimo e spopola ancora in radio. Inoltre si sta preparando al suo matrimonio con AfroJack, popolarissimo disc jockey e produttore discografico.

Elettra Lamborghini si perde nei ricordi di un meraviglioso videoclip

Oggi Elettra ci delizia con una serie di scatti su Instagram risalenti ad un anno fa. Sono tutte immagini del videoclip del brano Tocame, cantato in collaborazione con la superstar del rap mondiale Pitbull.

La location scelta è un posto d’eccellenza; stiamo parlando di Villa Versace a Miami. Elettra Lamborghini balla e canta in ogni angolo della fantastica dimora. Diciamo che il suo marchio di fabbrica è il twerk, il suo fondochiena maculato fa impazzire i fan. Anche in questo video non manca la mossa ammiccante fatta all’interno della favolosa piscina.

La stessa Elettra ricorda il fatto con simpatia: “1 year of TOCAME, twerkare nella piscina della villa di Versace?! FATTOH “

