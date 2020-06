Federica Sciarelli verso l’addio a ‘Chi l’ha visto”: la possibile sostituta

Federica Sciarelli, la celebre conduttrice di Chi l’ha Visto, sarebbe sul punto di lasciare il timone della storica trasmissione di Rai Tre

Chi l’ha Visto, la fortunata trasmissione di Rai Tre sarebbe sul punto di cambiare presentatrice. Dopo sedici anni infatti sembrerebbe che Federica Sciarelli sia in procinto di lanciarsi in una nuova sfida televisiva, allettata dalla possibilità di accettare la conduzione di un nuovo talk in prima serata dedicato alla politica. Secondo le voci di corridoio, diffuse da TvBlog, la trasmissione cult della Rai inoltre continuerebbe ad andare in onda sulla terza rete ma spostando l’appuntamento con il pubblico dal classico mercoledì al venerdì sera.

Le possibili sostitute di Federica Sciarelli

Il nome di Federica Sciarelli è ormai indissolubilmente legato alla trasmissione che da più di trent’anni si occupa di sparizioni avvolte nel mistero, accumulando anche diversi successi nei ritrovamenti. Di un cambio alla conduzione di Chi l’ha Visto si è parlato più volte, ma la giornalista ha sempre tenuto a smentire tali voci anche in virtù del legame profondo con la redazione e con la missione del programma. Le indiscrezioni intorno alla possibile sostituta della Sciarelli intanto si animano. Sembrerebbe che il neo direttore di Rai 3, Franco Di Mare stia considerando di scegliere una persona interna alla Rai. Per iniziare il nuovo corso della famosa trasmissioni, sono diversi i nomi che girano fra i rumors. Una dei papabili sostitute sembra poter essere, nel segno della continuità, la giornalista Lidia Galeazzo volto noto del TG2 e stretta collaboratrice proprio della Sciarelli. L’altro nome che circola invece in questi giorni è quello di Eleonora Daniele, attrice e conduttrice attualmente impegnata sulla rete ammiraglia Rai 1.

Al momento però, in attesa che i nuovi palinsesti vengano resi noti, da viale Mazzini non sono arrivate conferme rispetto all’addio a Chi l’ha Visto di Federica Sciarelli.