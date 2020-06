È bellissima Giorgia Palmas incinta e fa tanta tenerezza in questo post nel quale lei stessa svela a tutti il suo pancione.

È un post bellissimo quello pubblicato da Giorgia Palmas sul suo profilo personale Instagram. La showgirl sarda infatti mostra a tutti i suoi fedelissimi followers un bel pancione rotondo. Segno di una gravidanza avanzata, che fa si che Giorgia Palmas incinta stia ricevendo tantissimi ‘mi piace’ e messaggi di affetto.

La 38enne cagliaritana è incinta di una bella bambina da Filippo Magnini, con il quale fa ormai coppia fissa da diverso tempo. Lei scrive quanto segue. “Ancora i nostri occhi non si sono incontrati eppure io già ti conosco e nel mio corpo che cambia ci sono le mille sfumature della tua Vita che cresce dentro di me, ogni tuo calcetto strappa un sorriso “Ehi mamma sono qui, arrivo” ❤️ ❤️ ❤️. È tutto incredibile, così naturale e così perfetto”. E rivela a tutti in che periodo di gestazione si trova, grazie ad un apposito hashtag: #6mesi.

Giorgia Palmas incinta, sono tante le immagini belle su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno!!! ❤️❤️❤️ #Vita #Amore Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82) in data: 22 Mag 2020 alle ore 1:43 PDT