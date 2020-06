Melissa Satta, “Monday Mood” e l’outfit è da impazzire, bellissima – FOTO

Melissa Satta ha appena pubblicato una foto sui social in cui è vestita con abiti sportivi ma, nonostante ciò, dimostra sempre che la sua è una bellezza che toglie il fiato.

Visualizza questo post su Instagram Monday mood ✌🏼 @cromier_official #cromier @mmconsulting #adv Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 8 Giu 2020 alle ore 2:46 PDT

Melissa Satta ha pubblicato una foto pochi minuti fa su Instagram con la didascalia: “Monday mood ✌🏼 @cromier_official #cromier @mmconsulting #adv”. La bella modella e showgirl nata a Boston negli Stati Uniti ma italianissima anche di lunedì appare in forma smagliante, senza contare che tutti, di solito, ad inizio settimana, siamo sempre un po’ nervosi e non in forma. Per Melissa non c’è lunedì che tenga: il suo outfit, mascherina alla moda bianconera (ultimamente la mascherina è diventata e diventa sempre più un accessorio all’ultimo grido), top rosso fiammante, pantaloni della tuta bianchi e delle bellissime scarpe da ginnastica, anche queste molto in voga negli ultimi tempi.

La foto in bianco e nero di Melissa Satta in cui si intravede l’intimo sotto la camicia bianca

Visualizza questo post su Instagram 🖤 Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta) in data: 7 Giu 2020 alle ore 12:31 PDT

Ieri, bella modella nonché showgirl italiana nata negli Stati Uniti ha pubblicato una foto in cui è in primissimo piano, indossa una bellissima ed elegante camicia bianca da cui si intravede il ricamo del reggiseno. Uno scatto prezioso, molto intimo ma allo stesso tempo sensuale e molto fine, nonostante si intraveda l’indumento intimo della modella.

I commenti dei follower e fan di Melissa sono tantissimi e solo di gradimento, i cuoricini sono quasi 57 mila e sono destinati a salire.