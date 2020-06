Mercedesz Henger sempre più esplosiva su Instagram, la figlia dell’ex attrice del cinema hard fa impazzire con i suoi scatti

Per il pubblico maschile italiano, negli anni ’90 Eva Henger è stata una vera e propria icona. La splendida ungherese è stata una delle dive più apprezzate, alle nostre latitudini e non solo, del cinema hard. All’inizio degli anni Duemila ha smesso per dedicarsi ad altro, oggi la ritroviamo spesso ospite di programmi televisivi. Anche a 47 anni, conserva intatti fascino e sensualità, che ha trasmesso in tutto e per tutto a sua figlia Mercedesz. Anche se tra le due da un po’ di tempo non corre più buon sangue e ci sono state varie discussioni e frecciate a distanza.

Mercedesz Henger, allenamento da paura

Madre e figlia si contendono le attenzioni della platea di Instagram. E se Eva ancora spopola, Mercedesz, decisamente, non è da meno. Numerosi gli scatti in cui appare sensuale e provocante, con forme letteralmente da capogiro. Un fisico statuario che lei cura con grande attenzione dedicandosi spesso ad allenamenti in palestra, anche piuttosto duri. L’ultimo scatto la ritrae stanca, sudata, ma piuttosto soddisfatta del lavoro svolto. Con un top aderente che ne evidenzia ancor di più le curve.

Non c’è che dire, la ‘piccola’ Henger sa come attrarre le attenzioni dei fan. Con una didascalia che inoltre farà probabilmente accorrere molti dei suoi followers: “Commentate ‘💪’ più volte che potete , sceglierò qualcuno di voi da aggiungere alla mia lista di ‘amici più stretti'”. Saranno stati certamente parecchi ad accogliere l’invito, un’occasione veramente da non perdere.

