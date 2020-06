Miriam Leone il “vedo non vedo” che mandato i fan in tilt | FOTO

Scatti splendidi di Miriam Leone, che gambe quelle della Miss Italia 2008. La siciliana non nasconde niente della sua sfolgorante bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Respirare 🌿✨ #love #accussì Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo) in data: 6 Giu 2020 alle ore 4:47 PDT

Che splendore Miriam Leone e le sue gambe. La 35enne attrice siciliana si gode gli ultimi giorni di primavera nel corso di una bella uscita tra la natura. E qui mette in mostra tutta la sua bellezza.

C’è uno scatto che la ritrae mentre appare in controluce, con il Sole che irradia raggi sfavillanti alle sue spalle. Lei completa il quadro con il suo bel sorriso, che comunica gentilezza e leggiadria. Quasi fosse il prototipo della donna trecentesca, la cui figura veniva tanto esaltata nello Stilnovo. Del resto ormai conosciamo bene la Splendida catanese grazie alla sua partecipazione a ‘1994’, la serie cult trasmessa da Sky.

Miriam Leone gambe, lei è uno splendore

Visualizza questo post su Instagram Nelle mie mani. Con amore. Per amore. #accussì Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo) in data: 5 Giu 2020 alle ore 11:06 PDT

Come ormai tutti sanno, nella serie tv incentrata sulle controverse vicende di Tangentopoli, lei prestava il proprio volto alla spregiudicata Veronica Castello. Ed in più di una occasione l’abbiamo vista mentre era impegnata a scene che sfociavano anche nelle tinte a luci rosse. A gioire sono sempre i suoi followers, che a giusta ragione vanno matti per lei. La rossa più bella dello showbiz italiano.

Visualizza questo post su Instagram Che anno è che fase è? #forzaecoraggio #accussì Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo) in data: 21 Apr 2020 alle ore 8:08 PDT

