Nadia Rinaldi dimagrita, irriconoscibile con 80 chili in meno

Il corpo di Nadia Rinaldi è profondamente trasformato. La sua trasformazione dopo molti anni e il perché della decisione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nadia Rinaldi (@nadiarinaldi) in data: 19 Nov 2019 alle ore 1:50 PST

La bionda, verace e anche bombastica Nadia Rinaldi si è sempre fatta notare per il suo talento ma anche per le sue forme. Orgogliosamente curvy, da sempre, l’attrice romana non si è mai nascosta dietro le sue rotondità esagerate.

È sempre andata oltre i canoni e gli standard spesso troppo rigidi dello spettacolo. Lei si è imposta per come era, con la sua simpatia strabordante ed i suoi 140 chili, portati con orgoglio. Ed è così che si è fatta amare dal suo pubblico Nadia, andando controcorrente.

Nonostante questo però, l’attrice oggi è molto cambiata, fisicamente. Ha rivoluzionato il suo aspetto e la sua vita. Ha perso ben 80 chili e rispetto a prima è quasi irriconoscibile. E c’è un motivo in particolare. Lo ha spiegato proprio lei.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Nadia Rinaldi dimagrita, il perché di questa scelta

Nadia Rinaldi è dimagrita e anche tanto. Ben 80 kg che oggi la mostrano in una veste completamente diversa. Lo ha fatto per amore dei suoi figli: Riccardo e Francesca Romana.

Una decisione che guarda al futuro quella di Nadia che ha spiegato di essere giunta a conclusione proprio per guardare ad un futuro migliore, per lei ed i suoi figli. I chili in eccesso erano ormai troppi e con il passare del tempo avrebbero compromesso la sua salute. Ecco perché ha deciso di cambiare drasticamente stile di vita.

LEGGI ANCHE -> Anna Guiso, chi è l’assistente di Francesco Rocca

“Molte donne mi davano della grassona. Oggi loro hanno il botox e sono decrepite – ha dichiarato tempo fa l’attrice – Io invece con l’età e con i chili persi ho riacquistato giovinezza, energia, consapevolezza, salute, sicurezza. È una grande vittoria”.

È più soddisfatta che mai Nadia Rinaldi del suo cambiamento. Nel 2001 si è, infatti, sottoposta ad un intervento chirurgico che le ha permesso di perdere 80 chili grazie ad un bypass intestinale. Dopo l’operazione che ha cambiato in toto la sua vita, Nadia Rinaldi si è raccontata al settimanale Nuovo:

“È un regalo che ho fatto a me stessa per guadagnare in salute e benessere. E l’ho fatto per i miei figli, Riccardo e Francesca Romana” ha detto con soddisfazione e orgoglio l’attrice.

LEGGI ANCHE -> Naike Rivelli non si ferma, nuovo perizoma e “Nuda provocazione” – FOTO

“Proteggendo me stessa penso anche al loro futuro. Dopo l’intervento e un regime alimentare sano, mi tengo in forma con il movimento e senza mangiare cibi che fanno ingrassare – ha concluso – Sono serena”.