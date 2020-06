Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita in un tragico incidente consumatosi nella serata di ieri ad Ortona (Chieti), l’amico con lui in auto sarebbe in gravi condizioni.

Ancora sangue sulle strade italiane. Nella serata di ieri, domenica 7 giugno, un ragazzo di 23 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale consumatosi nel quartiere di Fontegrande ad Ortona, in provincia di Chieti. A quanto ricostruito, la vittima stava viaggiando insieme ad un amico a bordo della propria auto, quando improvvisamente è finita fuori strada schiantandosi contro il cancello di un magazzino. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che non hanno potuto far nulla per il conducente. L’amico è stato trasportato d’urgenza in elicottero presso l’ospedale a Pescara, dove ora si troverebbe ricoverato in gravi condizioni.

Ortona, grave incidente stradale in serata: 23enne perde la vita, grave l’amico

Un morto ed un ferito in gravi condizioni, questo il bilancio dell’incidente consumatosi nella giornata di ieri, domenica 7 giugno, ad Ortona, in provincia di Chieti. La vittima è un operaio di un’officina meccanica di 23 anni che si trovava in auto, una Fiat Punto, con un amico intorno alle 20 nel quartiere di Fontegrande. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de Il Messaggero, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto, per cause ancora in fase di accertamento, e dopo essere finito fuori strada si è schiantato contro il cancello di un magazzino.

Impatto fatale per il ragazzo 23enne per cui ogni tentativo di soccorso da parte dello staff medico del 118 è risultato inutile. Purtroppo i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. L’altro ragazzo che si trovava all’interno dell’abitacolo è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Pescara con l’elisoccorso giunto sul posto. Il ragazzo sarebbe adesso ricoverato in gravi condizioni.

Presso il tratto teatro del drammatico incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco ed i carabinieri di Ortona che hanno provveduto ai rilievi e stanno adesso cercando di ricostruire la dinamica del sinistro che non avrebbe coinvolto nessun altro mezzo.

