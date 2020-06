Pamela prati in riva al mare , dea con fisico da sirena – FOTO

Pamela Prati è una donna bella, affascinante e piena di fascino: lo scatto in riva al mare ha entusiasmato i fan.

Pamela Prati è una showgirl e attrice italiana diventata famosa a cavallo tra gli anni settanta e ottanta per alcuni ruoli di primadonna in spettacoli della compagnia del Bagaglino. Nel corso degli anni ha intrapreso anche altri ruoli: nel 2008 è stata opinionista nella sesta edizione del reality ‘L’isola dei famosi’ mentre nel 2016 ha partecipato come concorrente alla prima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Nel corso del reality è stata squalificata a causa delle numerose infrazioni del regolamento. Pamela è recentemente finita nell’occhio del ciclone per la presunta storia con Mark Caltagirone: la nativa di Ozieri svelò di essere in procinto di sposarsi ma tutto la storia era una bufala montata a regola d’arte. Nonostante ciò, la Prati resta comunque una donna bellissima: sul suo account Instagram pubblica spesso scatti meravigliosi.

Pamela Prati Instagram: lo scatto in riva al mare

Visualizza questo post su Instagram TELETRASPORTO .INVENTATE IL TELETRASPORTO PERFAVORE.🌺🦋 Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🌺 (@pamelaprati) in data: 8 Giu 2020 alle ore 9:12 PDT

Pamela Prati ha pubblicato uno scatto su Instagram: nell’immagine la showgirl è distesa in riva al mare e si riesce ad intravedere il suo fisico e le sue gambe. La didascalia che accompagna il post fa sorridere: “Teletrasporto. Inventate il teletrasporto”, ha scritto la Prati. Il mare sullo sfondo dello scatto è davvero meraviglioso: chiunque vorrebbe trovarsi lì in questo momento. “Sirena al mare, bellissima”, ha scritto un utente mentre molti fan stanno inondando il post di complimenti. Pamela sta postando numerose foto al mare: anche ieri ha pubblicato uno scatto mentre si rilassa al sole.

Nonostante gli anni che passano, Pamela Prati è ancora in forma smagliante ed è sempre ricca di fascino.