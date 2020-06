Un pensionato 70enne si sarebbe tolto la vita nella mattinata di ieri sparandosi alla testa dopo essersi seduto su una panchina di un parco giochi a Roma. L’uomo avrebbe lasciato un biglietto per spiegare le ragioni del gesto.

Un suicidio in pieno giorno su una panchina di un parco giochi. Questo il dramma consumatosi nella mattinata di ieri, domenica 7 giugno, a Roma. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata dalla redazione de Il Messaggero, un uomo sulla settantina dopo essersi recato in un parco in via Luigi Pirandello, a Casal Boccone, si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola alla tempia. Sul luogo della tragedia, dopo alcune segnalazioni, sono intervenuti gli agenti della Polizia, ma purtroppo per il 70enne non c’è stato più nulla da fare. Gli agenti lo hanno ritrovato con una vistosa ferita da testa ed una revolver stretta tra le mani.

Stando a quanto riporta Il Messaggero, l’uomo abbia lasciato biglietto in cui spiegava le motivazioni del suo gesto. Nella lettera il 70enne scriveva di avere paura di finire in una clinica, timore che probabilmente lo ha spinto a togliersi la vita. La polizia sta indagando per ricostruire con esattezza quanto accaduto nella mattinata di ieri ed accertare le motivazioni del gesto.

Sotto choc l’intera zona, i cui residenti hanno sentito lo sparo riecheggiare, ed i familiari del pensionato che si sono subito precipitati sul posto ed hanno raccontato il periodo difficile che l’anziano stava affrontando. Il figlio in mattinata aveva anche denunciato la scomparsa del 70enne.