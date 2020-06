Nella mattinata di ieri a Castelnovo Bariano, in provincia di Rovigo, una bambina di soli undici mesi è deceduta in casa sotto gli occhi dei genitori. La piccola era stata dimessa dall’ospedale il giorno prima.

Una bambina di soli undici mesi è deceduta nella mattinata di ieri a Castelnovo Bariano, piccolo comune in provincia di Rovigo. Secondo una prima ricostruzione, la piccola era stata portata sabato in ospedale per una sospetta gastroenterite, ma i medici dopo le visite del caso l’avevano dimessa. Le condizioni della bimba sono precipitate 24 ore più tardi ed il padre ha contattato i soccorsi del 118 che, giunti sul posto, purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Intervenuti presso l’abitazione della famiglia anche i carabinieri che stanno ora indagando sulla vicenda.

Rovigo, bambina di soli 11 mesi muore in casa: il giorno prima i genitori l’avevano portata in ospedale

Dramma in provincia a Castelnovo Bariano, comune in provincia di Rovigo, dove nella mattinata di ieri, domenica 7 giugno, una bambina di 11 mesi è deceduta. I genitori, secondo quanto riportato dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, avevano portato la piccola figlia in ospedale a Legnago (Verona) il giorno precedente per i sintomi di una sospetta gastroenterite. I medici del pronto soccorso veneto, dopo i controlli del caso, hanno dimesso la bambina che è rientrata a casa con i genitori. Qualche ora dopo, le condizioni della piccola sono precipitate e nella mattinata di ieri, il padre ha chiamato i soccorsi dicendo che la piccola era fredda.

Presso l’abitazione sono immediatamente arrivati gli operatori sanitari del Suem 118 che non hanno potuto far nulla piccola, di cui è stato possibile solo constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri di Castelmassa che hanno avviato le indagini per risalire alle cause della morte della piccola, quinta di cinque figli.

La salma della bimba è adesso a disposizione dell’Autorità giudiziaria che dovrà decidere se disporre l’autopsia, mentre i militari dell’Arma, come riporta Fanpage, hanno provveduto al sequestro della cartella clinica della piccola.