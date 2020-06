Tragedia a Giugliano, il malore fatale per un giovane padre

Giugliano in Campania, un giovane padre muore dopo un malore. La famiglia aveva già subito un lutto tre anni fa con la perdita della moglie

Un tragedia senza precedenti. E’ accaduta a Giugliano in Campania lo scorso sabato. Pasquale Granata, un giovane padre, è morto dopo aver avuto un malore mentre si trovava a casa con i suoi figli. I soccorsi sono stati inutili, quando sono arrivati Pasquale era già morto. L’uomo aveva solo 48 anni. Ora si dovranno attendere i risultati dell’autopsia per capire la causa.

Giugliano in Campania, il malore fatale

E’ una vera e propria tragedia quella di Pasquale Granata che lascia orfani i suoi due figli. La famiglia solo tre anni fa aveva perso la madre Nicoletta per una grave malattia. I due ragazzi, che hanno assistito al malore del padre, non sono neanche maggiorenni. Un dramma per i Granata, prima la moglie e poi il marito. Lei a maggio 2017, lui a giugno 2020. La famiglia era molto conosciuta al paese, per questo dopo la morte di Pasquale sono arrivati molti messaggi di cordoglio, tra cui: “Vi siete ricongiunti con tua moglie, buon viaggio”. Ora i figli, due ragazzi rimasti orfani, dovranno prendere in mano la loro vita senza l’aiuto dei genitori.

La comunità di Giugliano in Campania ha potuto salutare per l’ultima volta il defunto ieri pomeriggio al funerale che si è tenuto presso la chiesa di San Pio X. La vicinanza dei concittadini, parenti e amici servirà ad andare avanti ai ragazzi che in tre anni hanno perso madre e padre. Un brutto colpo per i due giovani.