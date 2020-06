Antonella Mosetti, ballo super bollente | Trasparenza da urlo – VIDEO

Antonella Mosetti stupisce nuovamente i suoi numerosi ammiratori pubblicando un video decisamente bollente che la vede protagonista a Ciao Darwin

Antonella Mosetti, showgirl italiana di Non è la Rai, continua a estasiare il suo nutrito pubblico di fan tramite il suo seguitissimo profilo Instagram. Sul social network conta 610mila follower. Quotidianamente i suoi ammiratori attendono suoi nuovi contenuti. E lei difficilmente delude le aspettative. Lo dimostra il fatto che le sue foto e i suoi video vengono sommersi di like e commenti di complimenti nei suoi confronti.

E come dare torto agli utenti che seguono Antonella! Infatti la donna mostra un fisico pazzesco e una bellezza nemmeno lontanamente scalfita dal tempo. Conosciuta per aver fatto parte del programma Non è la Rai, la showgirl è diventa poi anche un’attrice. Si annoverano collaborazioni con il regista Carlo Verdone e l’attore Franco Salvia.

Antonella Mosetti e il ballo a Ciao Darwin da prima ballerina

Carriera a parte, come abbiamo ricordato, la donna ora anche una vera e propria star su Instagram. Un successo confermato anche dal suo ultimo post. Antonella ha pubblicato un video che la vede protagonista da prima ballerina in un ballo decisamente bollente nel corso della trasmissione Ciao Darwin. Una performance con addosso soli veli che lasciano poco spazio all’immaginazione.

Visualizza questo post su Instagram AISHA 📿 @ciaodarwinreal #me #primaballerina Un post condiviso da Antonella Mosetti 🎪 (@antonellamosetti) in data: 9 Giu 2020 alle ore 3:12 PDT

E naturalmente, come era facile aspettarsi, apprezzamenti e commenti non sono tardati ad arrivare. Tra i tantissimi riportiamo. “Wow che bomba“, “Che sei bella“, “Tu sei una perla!“.

Non c’è che dire, sembra proprio che la bella Antonella con questo post abbia nuovamente lasciato a bocca aperta i suoi follower.