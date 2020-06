Belen Rodriguez, avete già visto la sua casa…L’eleganza non ha mai fine

Sapevate che Belen Rodríguez insieme a suo marito, se ancora si può chiamare così, hanno deciso di vivere in un appartamento? Ecco il motivo

Non sappiamo ancora se la storia d’amore tra Belen Rodríguez e Stefano De Martino sia finita definitivamente, ma quello che è certo è che il ballerino è tornato in patria, nella sua bella Napoli, lasciando sua moglie e suo figlio nell’appartamento milanese che avevano affittato un anno fa. I due si erano ricongiunti dopo aver avuto una pausa molto lunga, durante la quale la bella Belen aveva iniziato una relazione con Iannone.

Dopo aver incoronato il loro sogno, Stefano De Martino e Belen Rodríguez si erano trasferiti nella dimora milanese della showgirl. Un attico elegante e di lusso, in stile shabby chic, non molto grande, caratterizzato da un arredamento orientale. I due vivevano tra statue di Buddha, paralumi, candelabri, collezioni di farfalle e uno stravagante pappagallo dal becco d’oro. Avevano concentrato la tendenza orientale nella camera da letto e nel salotto, una scelta per lo più prediletta da Belen.

Visualizza questo post su Instagram Mᴇ ғᴜɪ @mefuireal Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 24 Apr 2020 alle ore 12:02 PDT

Dopo il ritorno di fiamma, i due avevano deciso di trasferirsi in un appartamento al centro di Milano, nelle vie della movida. La loro casa è al terzo piano di un edificio signorile. Lì hanno trascorso la loro quarantena, hanno festeggiato il compleanno di Santiago ed hanno riscoperto l’amore. Ma ora cosa succederà? Stefano tornerà a casa?

I loro fan ci sperano. “Siete fatti l’uno per l’altra”, “Stefano torna a casa dalla tua Belen”, scrivono sotto ai loro post.