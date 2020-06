La nota blogger Crystal Davis ha fatto un esperimento per poi raccontarlo ai propri follower: per un anno ha bevuto soltanto acqua, limone e miele.

Il corpo della blogger Crystal Davis è cambiato a furia di bere per un anno intero acqua, limone e miele. Sebbene molti studi dimostrano quanto possa essere deleterio per alcune persone consumare limone tutti i giorni, la bevanda a base di acqua, miele e l’agrume giallo può avere effetti più che positivi sull’organismo. La blogger ha raccontato cos’è successo al suo corpo dopo aver bevuto per un anno acqua, limone e miele. La donna era scettica verso la bevanda, considerata un elisir di benessere ma oggi si dice “convertita”. Sono tanti gli effetti positivi: migliora la pelle, il metabolismo, la capacità di digestione. La blogger ha inoltre raccontato di non aver avuto per un intero anno: “Né un raffreddore, un’influenza o una qualche malattie gastro-intestinale”.

La blogger spiega ai suoi follower la sua ricetta personale con acqua, succo di limone e miele organico

Crystal Davis ha spiegato ai suoi follower la sua ricetta personale: “Succo di mezzo limone fresco e un cucchiaino di miele organico, messi insieme in una tazza d’acqua appena bollita. L’acqua deve poi aver raffreddato un po’, ma deve essere ancora abbastanza calda per sciogliere bene il miele”. Gli esperti però precisano che bere acqua e limone non è consigliato a chi soffre di gastrite, esofagite da reflusso gastroesofageo e ulcere. Inoltre, se prolungata nel tempo, l’assunzione di limone, acqua e miele, può compromettere anche la mucosa delle persone sane e ci possono essere anche danni alla bocca e ai denti a causa dell’acido citrico.

Dunque è meglio bere acqua, limone e miele con moderazione e chiedere sempre consiglio al proprio medico.