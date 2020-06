Il parere di dietologi e nutrizionisti è sempre stato unanime sul fatto che bere acqua faccia bene al nostro organismo e alla nostra bellezza: ma quanta se ne dovrebbe bere al giorno?

Si chiama Maria Del Russo, è editor di ‘Refinery29.com’ e ha provato un esperimento molto singolare: ha bevuto quattro litri d’acqua al giorno per un mese e ha avuto effetti sorprendenti. Maria è una salutista incallita e ha sempre seguito una dieta bilanciata e praticato yoga. Il suo unico cruccio però è sempre stato non riuscire a idratarsi a sufficienza e ha deciso così di attuare questo regime decisamente drastico. Presto è riuscita ad avere un ritmo tale che le ha permesso di non sforzarsi troppo e bere abbastanza.

LEGGI ANCHE -> Mangia solo frutta per una settimana: i cambiamenti del suo corpo

Bevendo quattro litri d’acqua al giorno, Maria Del Russo ha notato subito i benefici

I benefici non hanno tardato molto ad arrivare: Maria ha notato fin da subito che la sua pelle era più luminosa, tanto che ora non usa più il fondotinta, così come i suoi capelli, più facili da pettinare. Ha cominciato anche a sentirsi molto piena di energie da non sentire più alcuna fatica al mattino quando si alzava dal letto.

LEGGI ANCHE -> Come cambia il nostro corpo bevendo abbastanza acqua

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Non ha più sentito nemmeno il bisogno di spuntini e merende fuori pasto e ha sviluppato un controllo perfetto sulla sua sensazione di fame, che è sparita fuori orario, con grossi benefici sulla sua linea.