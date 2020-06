Scende per spingere l’auto rimasta in panne: ragazzo muore davanti alla fidanzata

Un ragazzo di 21 anni nel pomeriggio di ieri è morto ad Agnosine (Brescia) schiacciato dall’auto che era rimasta impantanata nel fango.

Tragedia ad Agnosine, un piccolo comune in provincia di Brescia, dove un ragazzo di soli 21 anni ha perso la vita. La vittima, secondo quanto ricostruito, sarebbe rimasto schiacciato dalla sua auto nel tentativo di spingerla dopo che il veicolo era rimasto impantanato nel fango. Ad assistere alla tragedia, la fidanzata 17enne del giovane che ha chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivato il personale medico del 118 che purtroppo non ha potuto far altro che constatare il decesso del 21enne, sopraggiunto sul colpo. I medici hanno soccorso la fidanzata della vittima, sotto shock per quanto accaduto.

Leggi anche —> Drammatico schianto in auto: muore 23enne, grave l’amico

Brescia, ragazzo schiacciato dall’auto rimasta in panne: la tragedia sotto gli occhi della fidanzata

Un ragazzo di soli 21 anni è morto nel pomeriggio di ieri, lunedì 8 giugno, a Binzago, frazione del comune di Agnosine, in provincia di Brescia. Il 21enne, secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata dalla redazione di Brescia Today, si trovava con la fidanzata 17enne in auto che improvvisamente è rimasta impantanata nel fango creatosi per il maltempo degli ultimi giorni. Il ragazzo per cercare di liberare il veicolo, che nel frattempo era slittato finendo tra due alberi, è sceso per provare a spingerlo, ma l’auto lo ha travolto schiacciandolo.

La fidanzata che ha assistito alla terribile tragedia ha chiamato immediatamente i soccorsi che si sono precipitati sul posto. Purtroppo all’arrivo dei sanitari del 118, che hanno avvertito anche l’elisoccorso, non c’è stato più nulla da fare e lo staff medico ha potuto solo constatare il decesso del giovane, avvenuto sul colpo. Come riporta Brescia Today, la 17enne sotto shock è stata trasportata in ospedale.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Sabbio Chiese che si sono occupati dei rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La salma del ragazzo è stata trasferita in obitorio ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Leggi anche —> Incidente mortale a Roma, investito un ragazzo giovanissimo

Sconvolta l’intera comunità di Prevalle, dove la vittima abitava. Diffusasi la notizia, sono stati numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia ed in ricordo del giovane pubblicati anche sui social network da amici e conoscenti.