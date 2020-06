Un bambino di soli 9 anni è deceduto nella serata di ieri mentre giocava con il suo fratellino nei pressi della propria abitazione a Catanzaro. Il piccolo sarebbe stato colto da un malore.

Stava giocando nei pressi di casa, poi il malore fatale che lo ha stroncato. È morto così un bambino di soli 9 anni nella serata di ieri a Catanzaro. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si sarebbe accasciato a terra accusando delle fitte al petto mentre giocava, probabilmente dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua. Sul posto, nel quartiere Aranceto del capoluogo calabro, sono intervenuti immediatamente i soccorsi che hanno prestato le prime cure al bimbo e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, dove tutti i tentativi di salvargli la vita si sono rivelati inutili. Sul corpo è stata già disposta l’autopsia che dovrà far chiarezza sulle cause del decesso.

Catanzaro, bambino di 9 anni si accascia mentre gioca con il fratellino e muore

Dramma a Catanzaro, dove nella serata di ieri, lunedì 8 giugno, un bambino di soli 9 anni è morto. Secondo una prima ricostruzione, fornita dalla stampa locale e dalla redazione del quotidiano Il Messaggero, il piccolo stava giocando nei pressi della sua abitazione, nel quartiere Aranceto della città, con il fratellino quando improvvisamente si è accasciato a terra. Il piccolo avrebbe avvertito un forte dolore al petto, forse aver bevuto un bicchiere d’acqua.

Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il piccolo e lo hanno trasportato d’urgenza presso l’ospedale Pugliese-Ciaccio del capoluogo calabro. I medici del nosocomio hanno provato in tutti i modi a salvare la vita al bimbo, ma ogni tentativo è stato vano e ne è stato constatato il decesso. Si ipotizza possa essersi trattato di un arresto cardiaco fatale per il bambino. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha già disposto l’esame autoptico per accertare le cause della morte.

Diffusasi la notizia, innumerevoli sono stati i messaggi di cordoglio e vicinanza per la famiglia del piccolo sconvolta da una simile tragedia. Tra questi anche quello della società calcistica Kennedy di Catanzaro, dove la vittima stava muovendo i primi passi come portiere: “Siamo devastati. Purtroppo il nostro piccolo leoncino è diventato un angelo. Tutta la società si stringe al grande dolore che ha colpito i suoi genitori e parenti tutti, il destino è crudele. Ti porteremo sempre nei nostri cuori” e ancora “Adesso difendi le porte del Paradiso R.I.P Piccolo Grande Leoncino“.