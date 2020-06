Cina, a ottobre era già emergenza Covid: l’indizio schiacciante

In Cina era già emergenza negli ospedali ad ottobre. Anomalo picco di auto secondo lo studio della Harvard Medical School

In Cina era già emergenza negli ospedali ad ottobre. Uno studio della Harvard Medical School di Boston University of Public Health e Boston Children’s Hospital ha fatto una scoperta. Dopo un’analisi delle immagini satellitari dei parcheggi dei principali centri ospedalieri di Wuhan tra gennaio 2018 e aprile 2020 ha notato che ad ottobre presso alcuni ospedali l’intensità delle auto è stata maggiore. Si parla di un forte incremento in almeno sei ospedali tra settembre e ottobre 2019. Inoltre, i ricercatori autori dello studio hanno anche constatato che le ricerche online di parole riconducibili a sintomi da Covid-19, come “diarrea” e “tosse” sono notevolmente aumentate circa tre settimane prima del picco dei contagi confermati in Cina verso la fine 2019.

Cina, a ottobre era già emergenza

Secondo gli studiosi questi indizi dimostrerebbero “l’ipotesi che il virus sia emerso in maniera del tutto naturale nella Cina meridionale e che fosse potenzialmente già in circolo al momento del cluster di Wuhan”. John Brownstein, dell’ospedale pediatrico di Boston, ha detto alla Abc che “stava accadendo qualcosa già ad ottobre. Chiaramente, un certo livello di disagio sociale si stava manifestando ben prima del periodo identificato come l’inizio della nuova pandemia di coronavirus. Si tratta solo di provare a mettere insieme un complicato enigma di ciò che stava accadendo in quel momento, ha concluso il medico dell’ospedale della città americana.

Certezze in realtà non si possono ancora avere. Sono indizi importanti che mostrano una certa fibrillazione in Cina già a settembre e ottobre. Tuttavia, non si può sapere attraverso questo studio se è stato il coronavirus a generare questi anomali movimenti.