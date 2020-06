Eva Henger una sirena con un costume invisibile – Foto

Eva Henger, ex attrice a luci rosse, su Instagram in una posa statuaria tra le pietre e gli alberi in un bikini animalier da urlo

Bombastica e sensuale nonostante l’età che avanza. Eva Herger sembra non aver paura degli anni che passano, anzi. Per lei la migliorano e la rendono più bella e prorompente che mai. Ne è consapevole e sui social, ed in particolare su Instagram, non perde occasione per mostrare le sue grazie e le sue forme da vera venere dell’est.

Accantonato il suo passato da diva del porno, Eva oggi è spesso in televisione come opinionista o per risolvere faccende di famiglia. Sono noti, infatti, gli scontri avuti con la figlia Mercedezs. Ma oltre le luci rosse ed i calendari sexy ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nello spettacolo italiano.

Nel suo ultimo scatto su Instagram sembra una sirena appena uscita dalle acque. Posa seduta su delle pietre e con degli alberi sullo sfondo, in costume. Bikini mezzo animalier e dai colori che sfumano tra lo scuro e il turchese. Seno esplosivo e lato B in bella mostra. Il costume è succinto e le rotondità si sprecano.

Con una mano tiene i capelli raccolti la bella bionda dell’est e il suo sguardo, perso nel nulla, è davvero intrigante.

“#buonasera #bellagente #⭐️ “Il linguaggio delle emozioni va oltre le parole e si sente sulla pelle.” “The language of emotions goes beyond words and feels on the skin.” Scrive in doppia lingua Eva Henger che per salutare i suoi fan ha scelto una foto di Massimiliano Caroletti produttore, manager e imprenditore italiano conosciuto proprio per essere il marito della bella ex diva del porno.

Eva Henger e la sauna più bollente che mai, bikini rosa e forme esagerate

Ma gli scatti della Henger in costume non sono affatto pochi su Instagram. Nell’ultimo periodo la show girls si è mostrata diverse volte in bikini. Inutile dire che gli utenti del web hanno apprezzato moltissimo e ogni volta è un boom di like e di commenti da capogiro.

In uno dei suoi ultimi post Eva Henger ha posato in sauna. Una foto che ha lasciato di stucco tutti. Bikini rosa attillato e forme esagerate che strabordano. Il seno è incontenibile e non riesce a stare nella fascia, lo slip è così sottile che quasi scompare tra le rotondità del fondoschiena.

Lei che ama salutare i suoi followers e associare ad ogni sua foto una massima ha scritto: “#buonpomeriggio #bellagente #⭐️Tanta gente non lo sa e dunque non se ne cruccia: la vita la butta via e mangia soltanto la buccia.” Sempre in duplice versione, tra italiano ed inglese.

Commenti ironici che si sprecano sul suo essere in sauna, in un luogo già caldo di per sé, ma che con la Henger al suo interno si infiamma del tutto. Ed è così che la moglie di Massimiliano Caroletti quasi 33 mila like.