Harry Potter, Daniel Radcliffe contro “mamma” Rowling: è guerra sui social

Harry Potter, Daniel Radcliffe contro la Rowling: è guerra sui social dopo la polemica scoppiata sull’autrice della saga più famosa del mondo

La scrittrice di Harry Potter è finita nel mirino dei social. La polemica è partita quando in un articolo, dei giornalisti auspicavano ad un mondo più inclusivo per le “persone che mestruano”, per scindere il genere biologico dall’identità sessuale. J. K Rowling ha scatenato la polemica scrivendo: “Se il genere non è reale, non può esistere l’attrazione verso il medesimo sesso. Se il genere non è reale, la realtà delle donne di tutto il mondo è cancellata. Conosco e amo persone trans, ma cancellare il concetto di genere rimuove la possibilità di molti di discutere significativamente sulla loro vita. Non è odio, è dire la verità”.

Harry Potter contro “mamma” Rowling: l’attore si dissocia dalle sue dichiarazioni sui trans

Radcliffe ha scritto un post, dissociandosi subito dalle dichiarazioni dell’autrice. “Le donne transgender sono donne. Tutte le dichiarazioni che dicono il contrario cancellano l’identità e la dignità delle persone transgender e si muove contro tutte le raccomandazioni fornite dai protagonisti delle associazioni di assistenza sanitaria, i quali hanno in merito molta più esperienza di non possiamo vantarne Jo e io” scrive l’attore, che ha interpretato il ruolo del mago più famoso del mondo. “Stando ai dati di The Trevor Project, il 78% delle persone transgender e giovani non-binari hanno denunciato di essere soggetti a discriminazione a causa della loro identità di genere. È evidente che abbiamo bisogno di fare di più per supportare le persone transgender e non-binarie, non invalidare le loro identità e non causare loro ulteriore danno”. Leggi Anche ->> IL GATTO LEO STAR DEL WEB. ESILARANTE SCENA A CANTERBURY – VIDEO

Ha concluso invitando tutti i fans di Harry Potter a non sminuire il rapporto con i libri a causa delle dichiarazioni dell’autrice. “Se questi libri vi hanno insegnato che l’amore sia la forza più potente dell’universo e che sia capace di superare ogni ostacolo; se vi anno insegnato che la forza si trova nella diversità e che il pensiero dogmatico della purezza porta all’oppressione dei gruppi vulnerabile; se pensate che un particolare personaggio sia trans, non-binario, di genere fluido o che sia gay o bisessuale, se avete trovato qualcosa in queste storie che ha risuonato il voi e vi ha aiutato in qualsiasi periodo della vita – allora questa è tra voi e il libro che avete letto ed è sacro. Nessuno deve privarvi di questo”.

