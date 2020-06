La mappa regione per regione dell’epidemia: dati al 9 giugno

La Protezione Civile ha aggiornato il bollettino e la mappa regione per regione relativi all’epidemia da Covid-19 diffusasi in Italia.

Come di consueto è arrivato nel pomeriggio di oggi l’aggiornamento sullo stato dell’epidemia da coronavirus in Italia. Nel bollettino della Protezione Civile si evince un nuovo incremento delle persone risultate positive al virus, mentre si registra un significativo calo dei soggetti attualmente positivi. Salgono ancora, invece, i guariti e, purtroppo, i decessi. Il bilancio delle vittime oggi ha superato la soglia dei 34mila morti.

Leggi anche —> Aggiornamento Protezione Civile: il bollettino del 9 giugno

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: dati al 9 giugno, salgono ad oltre 34mila i morti

Nuove significative decrescite nei dati relativi all’epidemia nella giornata di oggi, martedì 9 giugno, che confermano il trend positivo delle scorse settimane. A confermarlo è il consueto bollettino della Protezione Civile, dal quale si evince che da ieri vi è stato un decremento di 1.858 soggetti attualmente positivi che portano il totale a 32.872. Nuovo alleggerimento per i reparti di terapia intensiva italiani che hanno accolto i pazienti più gravi: sono ad oggi 263, ossia 20 in meno di ieri. Con 283 nuovi casi il bilancio complessivo delle persone risultate positive al virus è salito a 235.561 unità.

Significativo incremento per quanto riguarda le persone guarite che salgono a 168.646, ossia 2.062 in più rispetto alla giornata di ieri. Purtroppo il bilancio dei decessi è arrivato a 34.043 con 79 nuovi decessi, di cui 32, come precisato dal Dipartimento, sarebbero riferiti ai giorni precedenti e comunicati solo oggi dalla Regione Abruzzo.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, martedì 9 giugno.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 90.581 – 16.317 – 55.967;

– Piemonte – 30.890 – 3.961 – 23.258;

– Emilia Romagna – 27.946 – 4.185– 21.605;

– Veneto – 19.191 – 1.961 – 16.226;

– Toscana – 10.145 – 1.077 – 8.440;

– Liguria – 9.834 – 1.509 – 8.076;

– Lazio – 7.851 – 766 – 4.515;

– Marche – 6.747 – 992 – 4.763;

– Campania – 4.833 – 426 – 3.732;

– Puglia – 4.512 – 526 – 3.373;

– Trento – 4.439 – 464 – 3.894;

– Sicilia – 3.454 – 278 – 2.323;

– Friuli Venezia Giulia – 3.284 – 340 – 2.816;

– Abruzzo – 3.266 – 451 – 2.248;

– Bolzano – 2.604 – 292 – 2.217;

– Umbria – 1.435 – 76 – 1.330;

– Sardegna – 1.361 – 131 – 1.176;

– Valle d’Aosta – 1.191 – 144 – 1.039;

– Calabria – 1.159 – 97 – 994;

– Molise – 438 – 23 – 295;

– Basilicata – 400 – 27 –359.

Leggi anche —> Coronavirus, nuovo focolaio in un ospedale a Milano

Leggi anche —> Il virologo Crisanti spiega perché non si arrestano i decessi per Covid-19

Nessun nuovo decesso nelle ultime 24 ore a Trento e Bolzano ed in ed in Campania, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Come si evince dalla mappa, sono zero i nuovi contagi a Bolzano e nelle Marche, in Puglia, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Calabria.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.