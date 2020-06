Paola Perego: “Avevo attacchi di panico e dovevo andare in onda imbottita di farmaci”

Paola Perego ha raccontato di nuovo la sua lotta contro gli attacchi di panico, cominciata a 16 anni e adesso completamente vinta anche grazie all’aiuto di suo marito, Lucio Presta.

Paola Perego a 54 anni torna a raccontare la sua lotta contro gli attacchi di panico, di cui ne ha già parlato nel libro ‘Dietro le quinte delle mie paure’, edito quest’anno. La conduttrice ha rilasciato infatti un’intervista a Io e Te, la trasmissione di Rai Uno. “Se soffri di attacchi di panico e devi andare in onda imbottita di farmaci viene meno l’empatia chiaramente” – racconta la Perego -. Una brutta esperienza che ha sempre voluto tenuto riservata. Gli attacchi avevano ripercussioni anche nella sfera privata: “Non potevo fare la doccia se non c’era qualcuno in casa o dormire senza che ci fosse qualcuno”.

Paola Perego racconta come gli attacchi di panico stravolgevano le sue giornate

Già in passato la Perego aveva raccontato quanto i sintomi degli attacchi di panico stravolgevano le sue giornate: “Mi prendeva lo stomaco. Il fisico andava in modalità pericolo (…) non sentivo, non vedevo, ero certa di morire di lì a poco”.

“Il momento in cui pensai di aver toccato il fondo – continua Paola Perego -, ma ahimé non lo avevo nemmeno lontanamente raggiunto, fu quando provai in tutti i modi a rompermi il braccio sbattendolo contro il muro. L’ansia non è un dolore reale e io non ce la facevo più a stare male per qualcosa che non si può vedere, così continuai a battere il braccio sinistro contro il muro con tutta la forza e rabbia che avevo dentro nella speranza di sentire qualcosa che non fosse il panico”.