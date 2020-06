Se n’è andato l’amatissimo Pau Dones morto a seguito della sua lunga battaglia contro una brutta malattia. Fu il leader del gruppo ‘Jarabe de Palo’.

Addio a Pau Dones morto per colpa di un cancro al colon contro il quale combatteva da alcuni anni. Lui era l’amatissimo leader del gruppo pop rock spagnolo’ Jarabe de Palo’. La band era in attività da decenni. Per la musica e non solo è una perdita immensa. Lui aveva 53 anni e dal mese di agosto del 2015 lottava contro la sua brutta malattia.

Il decesso ha avuto luogo nella mattinata del 9 giugno 2020 e ha ricevuto conferma da parte della famiglia, del sito web ufficiale degli Jarabe de Palo e della stampa spagnola. Proprio la famiglia chiede che venga mantenuto il rispetto per il dolore che la sta sconvolgendo in queste ore. La notorietà di Pau e della sua band durava sin dalla metà degli anni ’90 e crebbe in particolare con la pubblicazione dei due singoli ‘La Flaca’ del 1996 e ‘Depende’ del 1998. Di quest’ultimo brano Dones realizzò anche una trasposizione in italiano. E collaborò con Jovanotti in particolare ed anche con altri artisti del nostro Paese, sia da singolo che con il suo gruppo.

Pau Dones morto, il web lo ricorda con enorme commozione

Dopo avere scoperto di essere malato, il cantante interruppe la sua attività canora e spense per diverso tempo pure i social. Che aveva utilizzato per un certo periodo per informare i suoi tanti ammiratori sul suo stato di salute. Da poche settimane l’artista iberico aveva pubblicato la canzone ‘Volvo’, che vuol dire ‘Torno’. Ma purtroppo è durata poco. La notizia di Pau Dones morto ha letteralmente sconvolto tantissime persone tra fans e colleghi. E sui social stanno piovendo messaggi di dolore e che lo omaggiano.

