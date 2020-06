Sara Croce in costume rosso fuoco lascia poco spazio all’immaginazione – FOTO

Sara Croce, in costume rosso fuoco, lascia poso spazio all’immaginazione e fa impazzire tutti i suoi fans su Instagram. Ecco la foto.

Visualizza questo post su Instagram Need this~ Un post condiviso da Sara Croceđź’– (@saracroce98) in data: 9 Giu 2020 alle ore 8:00 PDT

Un bikini rosso rosso fuoco, una foto da diva e Sara Croce fa letteralmente impazzire tutti i suoi 736mila followers. Nella foto, scattata a Ponza, la bellissima Sara è a bordo di yacht. Seduta, mette in mostra la sua bellezza e le sue lunghissime gambe facendo impazzire i fans che si complimentano con lei ogni volta che pubblica foto e video in cui sfoggia il fisico che le ha permesso di diventare la Bonas di Avanti un altro.

Sara Croce, lato B perfetto: il commento ironico di Valeria Graci

Sara Croce riesce a stupire ogni giorno i suoi fans pubblicando foto in cui mette in mostra il suo fisico mozzafiato. Alta, magra e con le forme al posto giusto, la Bonas di Avanti un altro non nasconde la sua bellezza e, recentemente, indossando un costume intero leopardato, ha regalato ai fans il suo lato B assolutamente perfetto. Nella foto, la Croce è a vordo di una piscina, con le mani poggiate sugli scalini e lascia tutti senza parole, tranne Valeria Graci che, di fronte all’immagine statuari di Sara, ha lasciato il suo commento provocando anche la reazione divertita della Croce.

Ma cosa ha scritto Valeria Graci? Scopriamolo insieme.