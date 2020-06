Scopre che sua moglie è in realtà un uomo: “Indossava assorbenti finti”

Un 64enne belga ha scoperto solo dopo 19 anni di matrimonio che sua moglie in realtà era stato un uomo fino a qualche anno prima di sposarlo

È proprio vero quello che si dice sul matrimonio: non si smette mai di conoscere nuovi particolari sul proprio marito o moglie. Dal Belgio arriva una storia al limite dell’assurdo, dopo diciannove anni di vita coniugale il 64enne Jan ha scoperto che sua moglie Monica, all’epoca una 31enne di origini thailandesi, con cui era sposato dal 1993 era stata in realtà in precedenza un uomo. Il cambio di sesso era avvenuto alcuni anni prima che i due si conoscessero.

LEGGI ANCHE -> Politica, i Savoia scendono in campo: arriva l’annuncio

Come il 64enne ha scoperto che la moglie era un uomo

Durante tutti gli anni di un felice matrimonio, a quanto pare, Jan non aveva mai sospettato dell’inganno. La verità sarebbe saltata fuori solo recentemente quando Monica ha deciso di cambiare lavoro e ha iniziato ad avere nuove amicizie. Queste frequentazioni avrebbero acceso la gelosia dell’uomo facendo scaturire anche alcuni liti. Una delle discussioni più accese ha addirittura costretto la polizia ad intervenire. Durante questa spiacevole circostanza il 64enne, spinto anche da alcune voci che erano iniziate a girare sul conto della donna, ha quindi scoperto la verità sul passato della moglie. Da qui la decisione di richiedere immediatamente il divorzio senza possibilità di ripensamento. Il 64enne si è infatti sentito tradito dall’inganno di Monica che sarebbe durato per anni e studiato nei minimi dettagli. L’uomo ha riferito che “Addirittura fingeva di avere le mestruazioni e indossava degli assorbenti finti” e che all’inizio della loro relazione aveva dichiarato di non voler avere figli, dato che Jan ne aveva già due nati dal precedente matrimonio.

LEGGI ANCHE -> Harry Potter, Daniel Radcliffe contro mamma Rowling: è guerra sui social

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Qualche sospetto in realtà era già nato anni fa, infatti al momento di richiedere i documenti per potersi sposare, le autorità avevano riscontrato alcune irregolarità.