Zoe Cristofoli in costume e con quella posa seducente: “Ho trovato la mia felicità…” – FOTO

Zoe Cristofoli, fashion influencer e dj ha fatto innamorare i suoi fan con uno scatto inedito e sensualeche la ritrae in clima mare

Per Zoe Cristofoli, la fashion influencer e dj della movida italiana è già un’estate rovente e piena di forme. La tigre di Verona, come si fa chiamare già sa come far deliziare i suoi fan con delle pose uniche e sensuali nel suo genere.

La 23enne di Verona vanta di un fisico spaziale e scultoreo e la caratteristica principale del suo corpo da principessa rispecchia perfettamente la sua giovane età. Anzi, Zoe nell’ultimo scatto ha fatto avvicinare migliaia di appassionati, pronti a condividere le sue giornate tipo e quel corpo da silhouette irto di tatuaggi.

La bionda ragazzaccia dal fisico e lo sguardo profondo riesce a catturare l’attenzione di chiunque passa dalle sue parti, trascinandolo nel cuore del suo amato mondo selvaggio in evidenza su tutto il corpo. Lo stile e il portamento hardcore la elevano già ai livelli delle colleghe influencer più mature.

Zoe Cristofoli attira tutti in un mix di flora e fauna selvaggia

Zoe Cristofoli sta riuscendo nel suo intento di lanciarsi come una tigre selvaggia nel mondo dello spettacolo. Date le sue giovani primavere spiccano quei 519mila followers in appena un migliaio di scatti.

La 23enne veronese ha tanta stoffa da vendere e ha già attirato l’attenzione di volti noti nel settore dello spettacolo. Dal paparazzo Fabrizio Corona al terzino rossonero Theo Hernandez, tutte personalità di valore, rimaste folgorate dalla statura di Zoe e dalla cultura in comune del tatuaggio.

Nell’ultimo periodo Zoe non se la passa particolarmente bene. Affranta dalle delusioni amorose ha deciso di dare spazio alla sua nobile immagine. La posa in costume da bagno e quello spettacolo di raffigurazioni floreali e animali da foresta, scolpite sul suo nobile corpo hanno acceso le fantasie degli appassionati.

La dj moderna viene immortalata seduta comoda su di un salvagente con il lato B immerso nell’acqua della piscina di casa. La spinta all’indietro delle braccia la elevano in superficie dalla cintola in sù. Le raffigurazioni floreali che coprono il suo corpo si fermano in prossimità delle sporgenze del suo invidiabilissimo lato A.

Zoe Cristofoli ha imparato ad essere felice quando ha deciso di darsi più attenzioni e inondare Instagram di scatti estivi roventi che non hanno invece lasciato i fan nell’indifferenza.

