Amadeus e Giovanna, la prima uscita è piena di critiche – FOTO

Amadeus e sua moglie Giovanna dopo il lockdown si concedono una passeggiata di famiglia lungo il mare. Ma il web impazza e le critiche arrivano a fiumi

Visualizza questo post su Instagram E dopo tanto tempo… la nostra prima uscita😍#gioamajose Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus) in data: 9 Giu 2020 alle ore 2:50 PDT

Prima uscita di famiglia dopo il lockdown per Amadeus, la moglie Giovanna e il loro piccolo. Tutto documentato sui social e piogge di critiche per loro. Forse non si aspettavano una reazione così dai loro fan eppure è successo.

Amadeus e Giovanna sono molto amati e seguiti sul web e sui social. C’è grande stima e affetto per loro che sono sempre garbati e mai eccessivi, nella vita privata come nel pubblico. Ma il loro ultimo post, pubblicato sul loro profilo (unico ed in comune) non è piaciuto a tutti. I fan si dividono sulla loro scelta.

La famiglia ha deciso di fare una bella passeggiata al mare dopo mesi di reclusione forzata in casa. Nello scatto si mostrano sulla spiaggia, belli e abbracciati e con alle spalle il mare blu. La coppia indossa le mascherine. Il loro piccolo non si vede, di lui è inquadrato solo il ciuffo biondo.

Ed è proprio sulla scelta delle mascherine che arrivano le critiche per Amadeus e Giovanna.

Amadeus e Giovanna, alcuni utenti li definiscono ridicoli

Lo scatto sulla spiaggia di Amadeus e Giovanna è piaciuto a molti e criticato da altri. I due hanno scritto: “E dopo tanto tempo… la nostra prima uscita😍#gioamajose”.

Molti utenti non hanno apprezzato un dettaglio della foto: le mascherine. Secondo molti infatti non ha senso indossare le mascherine all’aria aperta, in un luogo dove non c’è nessuno e tra di loro che sono una famiglia.

“Da soli, un nucleo familiare, con la mascherina, ridicoli”. E poi ancora: “buona estate ma respirate l’aria, non mettetevi la mascherina quando siete soli”, “Anziché respirare a pieni polmoni l’aria buona e sana del mare vi coprite la bocca”. Altri utenti si aggiungono, magari con modo però più garbati: “Al mare potreste anche stare senza mascherina anzi farebbe molto bene a respirare iodio puro!!!😊🌈”

Pronta la risposta di Amadeus e Giovanna che scrivono: “Infatti l’abbiamo fatto, togliendo la mascherina quando era possibile!!!”. Ma qualcuno non gradisce nemmeno la spiegazione e ribatte: “Quando era possibile, sempre più ridicoli!”.

Altri utenti arrivano in loro soccorso, anche se non ne hanno bisogno, e li difendono: “Sicuramente non hanno bisogno di certi suggerimenti. Sono adulti e informati oltre che responsabili..fossero tutti così magari 😊 Siete una bellissima famiglia complimenti vi seguo sempre. .E poi Ama è nato il mio stesso giorno e mese😀”.