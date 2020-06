Amanda Lear e la sua rivelazione davvero sconvolgente. All’età di 81 anni ha ancora una vita sessuale molto attiva. Ecco cosa ha confessato

La conduttrice e cantante Amanda Lear all’età di 81 anni sconvolge il pubblico con le sue confessioni. Al settimanale Oggi, ha raccontato alcune curiosità della sua vita sessuale. La donna ha affermato di avere un’intimità ancora molto attiva. Le sue rivelazioni sono veramente impensabili.

Amanda Lear e una vita sessuale molto attiva

Amanda Lear riesce ancora a stupire con le sue confessioni ed ha più di 80 anni. Eppure, la conduttrice televisiva non si vergogna e rivela: “Ora quando ho un giovane amante, mi piace condividere la mia vita in generale, non solo il letto – afferma – Due ora di sesso sono il massimo”. Inoltre ha sfatato una leggenda metropolitana che da anni circolava su di lei: “Chi ha visto le mie foto su Playboy e continua a dire che sono un uomo è sicuramente un idiota”.

La cantante Lear ha inoltre rivelato il nome del suo ereditiere. Ha svelato: “I miei gatti mi hanno salvato, sono stati i migliori medici per me”. Le parole dell’81enne hanno svonvolto proprio tutti. Il suo patrimonio spetterà ai suoi 10 gatti, i quali potranno rivendere i quadri e la casa della padrona. Un po’ come gli Aristogatti.

Per essere sempre alla moda e sentirsi giovane, la donna ha attivato anche un profilo Instagram. Lì condivide foto della sua gioventù e della sua carriera.