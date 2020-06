Anna Foglietta taglia i capelli, qualcuno non apprezza – FOTO

L’attrice romana Anna Foglietta cambia look in vista della sua “veneranda” età: approvazioni a cascata e qualche dissenso tra i fan per l’ex agente de La Squadra

L’attrice romana, nata da genitori italiani, Anna Foglietta ha sempre esordito in primo piano sui social network, mettendo in mostra la sua dolce e naturale femminilità. Anna, nelle vesti di agente di polizia ne La Squadra, serie televisiva in onda su Rai 3 nel lontano 2007 ha recitato ruoli piuttosto vivaci e movimentati.

La donna classe ’91 lo scorso Aprile ha compiuto 41 anni e proprio in occasione dell’età che avanza, ha deciso di dare un taglio al suo look hairstyle, generando un clima di pensieri sovrapposti e scoordinati tra i ben 251mila followers di Instagram.

L’ultimo selfie di Anna Foglietta, postato sul social più cliccato dagli appassionati del mondo digitale ha messo in risalto il suo delicato e sensibile volto. Ma a cadere sotto l’occhio del fan moderatore è il caschetto castano-biondo.

La scelta di ricadere sul nuovo look non è affatto nuova nel suo genere. Tra i suoi followers c’è chi accetta il nuovo stile della Foglietta, tipico delle donne in fase di invecchiamento.

Al contempo tra un commento positivo “stai benissimo” piuttosto che “tu stai sempre bene a prescindere dal taglio e dal colore” e l’altro, spuntano concetti di dissenso sulla scelta. Ma tra un “N’somma…” e un “secondo me più lunghi ti stavano meglio” Anna ha già fatto la sua scelta personale.

Anna Foglietta e il suo canone di bellezza

Camicia di Jeans e un sorriso splendido che trasmette tanta energia positiva. Anna Foglietta è pronta ad iniziare questa seconda fase. Per lei il lockdown è stato un momento per poter esprimere le sue opinioni riguardo a temi importanti che spesso lasciamo in disparte o diamo per scontato.

Ha usato i social soprattutto per questo e i suoi follower hanno apprezzato molto. L’attrice è pronta a per le nuove riprese del set Viverne di Ogni momento. E’ ora di ripartire.

