Antonella Mosetti, sguardo da pantera e vestito da Crudelia -FOTO

Antonella Mosetti, la showgirl seduce il web con il suo sguardo provocante e un vestito davvero sexy. E’ la Crudelia del momento

Antonella Mosetti è una pantera senza rivali. Il suo sguardo è così seducente che i suoi fan non riescono a stare zitti e commentano: “Mamma che sguardo”, “Labbra da baciare”, “Hai due occhi bellissimi”. Sono questi i messaggi che ogni giorno appaiono sulla sua pagina Instagram, sotto le foto che la showgirl si diverte a postare. La donna all’età di 45 anni è ancora molto attraente, e consapevole, mostra sempre i suoi punti forti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Federca Pellegrini, cosa nasconde il suo splendido sorriso? – FOTO

Antonella Mosetti e un outfit davvero sensuale

Che dire, la showgirl ha bellezza da vendere. Il suo fisico è pazzesco e il suo sguardo è ammaliante. Tutti la conoscono per aver partecipato al programma Non è la Rai per due stagioni, tra il 1993 e il 1995, sempre in coppia fissa con la sua collega Ilaria Galassi. La donna è stata anche un’attrice, ha recitato per Carlo Verdone e Franco Salvia.

Nelle ultime foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, la Mosetti indossa un vestito davvero sexy, la parte superiore allude al personaggio Disney di Crudelia De Mon, con il bianco e il nero che accostati creano un look davvero elegante.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Christian De Sica, rissa col cognato Carlo Verdone: “Lascia stare mia sorella”

La showgirl non si smentisce mai. Nella seconda foto non perde tempo a mettere in mostra il suo décolleté.