Nel pomeriggio di ieri a Izano, in provincia di Cremona, un bimbo di un anno e mezzo è rimasto gravemente ustionato dopo essersi rovesciato del tè bollente addosso.

Un bambino di un anno e mezzo si trova ricoverato all’ospedale di Niguarda di Milano con gravi ustioni. Secondo una prima ricostruzione, nel pomeriggio di ieri, il piccolo si sarebbe rovesciato addosso una tazza di tè bollente mentre si trovava in casa a Izano, comune in provincia di Cremona. Nell’abitazione si trovavano una donna e la sorella che hanno immediatamente contattato i soccorsi. Sul posto è arrivato lo staff sanitario del 118 che ha soccorso il piccolo che successivamente è stato trasportato in elisoccorso al Niguarda. Intervenuti presso l’abitazione anche i carabinieri.

Dramma ad Izano, piccolo comune di circa 2mila abitanti in provincia di Cremona. Nel pomeriggio di ieri, martedì 9 giugno, un bambino è stato vittima di un incidente domestico. Il piccolo di un anno e mezzo, secondo quanto riporta la redazione de Il Giorno, si sarebbe avvicinato ad un tavolo sul quale vi erano due tazze di tè bollente. Per cause ancora da accertare, il piccolo si sarebbe aggrappato al tavolo rovesciandosi addosso una delle tazze contenente la bevanda ad altissima temperatura che lo ha colpito al petto e ad un braccio. All’interno dell’abitazione vi erano una donna e sua sorella che hanno subito allarmato i soccorsi.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un’ambulanza che dopo le prime cure, constatando le gravi ustioni riportate dal piccolo hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’eliambulanza, come riporta Il Giorno, dopo aver preso in carico il piccolo in un campo alla periferia del comune, lo ha trasportato presso l’ospedale Niguarda di Milano. Fortunatamente, nonostante le ustioni, il piccolo non sarebbe in pericolo di vita.

Presso l’abitazione sono arrivati anche i carabinieri di Romanengo che stanno cercando adesso di capire cosa sia accaduto con esattezza.