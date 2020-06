Belen Rodriguez, una volta di più, lascia tutti senza parole su Instagram: il video in intimo accende la fantasia dei followers

Calore tutto sudamericano, sorriso, fascino, sensualità, curve esplosive. Da sempre, sono le armi vincenti di Belen Rodriguez, che da più di un decennio è uno dei personaggi più amati dello show business italiano. La splendida showgirl argentina si è fatta apprezzare per la sua giovialità, ma anche per la sua bellezza davvero con pochi eguali. Adesso, dopo il difficile periodo di quarantena, la rivediamo in splendida forma, con contenuti sul suo profilo Instagram che ce la restituiscono spettacolare come sempre.

Belen Rodriguez, il video in intimo è sensazionale

Il suo buonumore, in realtà, è probabilmente minato in questo periodo da una nuova crisi con il suo Stefano De Martino. Dopo che la famiglia, lo scorso anno, si era riunita, potrebbe esserci una seconda separazione tra i due. Con gli ulteriori rumours a fare da contorno sul fatto che Belen potrebbe essere incinta per la seconda volta, che di sicuro non aiutano, anzi. Ma almeno a giudicare da come si propone lei in questi giorni sul web, non si direbbe sia particolarmente turbata. Il video che si può osservare qui, pubblicato poco fa, ne sembra una prova sufficiente.

Un video dove si gioca molto sulle ombre, sul vedo non vedo, e dove Belen appare vestita soltanto in intimo. Le forme sensuali ed irresistibili del suo corpo (il presunto stato interessante, almeno per il momento, non si nota ancora) fanno il resto. Prepariamoci ad una estate bollente insieme a lei. E magari al solito ‘duello’ a distanza con la sorella Cecilia…

