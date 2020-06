Belen Rodriguez, immagine in trasparenza e curve da capogiro: la showgirl fa impazzire i suoi 9,5 milioni di fans. Ecco la foto.

Visualizza questo post su Instagram 𝐸𝑠𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 10 Giu 2020 alle ore 5:20 PDT

Belen Rodriguez sa come stupire i suoi 9,5 milioni di followers. Dopo aver condiviso tra le storie di Instagram alcune immagini mozzafiato del suo ultimo servizio fotografico posando in intimo, la showgirl ha pubblicato una foto sensuale che stuzzica la curiosità dei suoi fans.

Nella foto in questione che ha portato a casa più di 100mila like, la showgirl mostra la propria immagine in bianco e nero. Una foto ombreggiata e trasparente che non svela cosa indossi la showgirl e c’è chi pensa che, nell’immagine, Belen possa non indossare niente. Sarà davvero così?

Belen Rodriguez, spuntano le corna su Instagram