Fantacalcio, gli infortunati della Roma, il rientro. Apprensione per Zaniolo

Fantacalcio, il campionato sta per riprendere: il punto sugli infortunati in casa Roma, non solo Zaniolo tra i giocatori in attesa

L’ufficializzazione di date e orari delle semifinali di ritorno di Coppa Italia e della finale della stessa, prima della ripartenza del campionato di Serie A, lancia il countdown definitivo che ci separa dal ritorno del calcio giocato. Dopo più di tre mesi di stop, squadre di nuovo in campo, tra qualche giorno, per concludere la stagione. La Roma sarà la squadra che dovrà attendere più di tutte: il match con la Sampdoria è fissato per mercoledì 24 giugno. Una notizia che da un certo punto di vista forse non dispiace a mister Fonseca, che potrà sfruttare un po’ di tempo in più per mettere a punto di nuovo meccanismi di gioco e oliare la forma fisica. I giallorossi, quinti in classifica, dovranno tentare una difficile rincorsa all’Atalanta. Vediamo come arriveranno alla ripartenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roma, il punto: calendario, infortuni, calciomercato

Fantacalcio, infortunati Roma: quando rientra Zaniolo

Sul fronte degli infortuni, c’è stato più di qualche problema in questi giorni di allenamento. Problemi per i vari Pau Lopez, Mancini, Perotti, tutti fortunatamente in via di risoluzione. Il lunghissimo stop ha dato oltretutto modo di recuperare i lungodegenti Diawara e Zappacosta. Al ritorno in campo tra due settimane, tutti dovrebbero essere arruolabili, garantendo rotazioni ampie per le dodici giornate di campionato restanti più l’Europa League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus Roma, la verità sugli scambi: l’annuncio

Quasi fatta anche per Nicolò Zaniolo, che a sua volta ha avuto tempo di recuperare dal grave infortunio al ginocchio. Il talento della Nazionale non sarà ancora pronto al nuovo via del campionato, ma si sta preparando per essere disponibile al più presto. Il suo ritorno in campo potrebbe avvenire tra circa un mese, dunque plausibilmente in occasione di Roma-Parma della 31a giornata o di Brescia-Roma della 32a giornata. Il giocatore è tornato sotto i ferri in queste ore, ma niente paura: un piccolo intervento al naso, già tra qualche giorno potrà tornare ad allenarsi regolarmente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter