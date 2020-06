Fantacalcio Napoli, per Verona manca solo Manolas: c’è una sorpresa

Vari assenti per la gara di coppa Italia in programma sabato sera contro l’Inter. A Verona rientrano tutti escluso Manolas: c’è anche Malcuit

Ecco l’elenco degli indisponibili in casa azzurra:

INFORTUNATI

MERET: trauma contusivo con edema intraspongioso intorno alla cresta iliaca sinistra (RECUPERO 27^GIORNATA)

KOULIBALY: lavoro differenziato (RECUPERO 27^GIORNATA)

MAKSIMOVIC: distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra (RECUPERO 27^GIORNATA)

MALCUIT: lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro (RECUPERO 27^GIORNATA)

MANOLAS: distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra (IN DUBBIO 28^GIORNATA)

SQUALIFICATI:

DIFFIDATI: Demme, Zielinski, Mertens, Milik

La squadra sta bene. Manolas è l’unico calciatore indisponibile per la ripresa del campionato. Si cercherà di recuperarlo ma è molto probabile che salti Verona. Per il resto sono recuperabili e possono partire dall’inizio già da sabato in coppa. Saranno sicuramente in campo Koulibaly e Maksimovic. Probabile panchina per Meret che deve chiarire la sua posizione per il prossimo campionato. La sorpresa riguarda il recupero di Malcuit. Il giocatore, lontano dai campi da diversi mesi a causa di un intervento al crociato, sarà a disposizione di Gattuso per la gara di Verona. Partirà sicuramente dalla panchina.