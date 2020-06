Gemma Galgani, lo scatto bollente da giovane: sensuale come non mai – FOTO

Gemma Galgani è la dama più famosa del parterre femminile di Uomini e Donne. La dama torinese è arrivata nel programma più di dieci anni fa e ad oggi, superata la soglia dei 70 anni, non è ancora riuscita a trovare l’amore. Più gli anni passano e più non si può fare a meno di notare che la sua bellezza continua a sbocciare e mai a sfiorire, ma voi l’avevate mai vista quando era una ragazza?

Gemma Galgani, che schianto da ragazza!

Eccola qui, mozzafiato, con le gambe accavallate e uno spacco che lascia poco spazio all’immaginazione. In questo scatto non si può fare a meno di notare che Gemma è sempre stata una donna molto bella. Ora che Uomini e Donne è finito tutti sono curiosi di sapere come finirà tra lei e il bel Sirius, il ragazzo di 26 anni che ha cominciato a corteggiarla durante la quarantena. Nessuno crede a questa storia d’amore ma i due sembrano andare ancora molto d’accordo e non ci resta che vedere come sarà la situazione dopo l’estate.

Gemma in questo periodo ha scatenato l’invidia di tante sue coetanee e di altre dame che avevano puntato Nicola senza successo. Il ragazzo, infatti, non ha occhi che per Gemma: ha rifiutato il corteggiamento di tutte le altre donne per dedicarsi solo ed esclusivamente a lei. Gemma di questo n’è molto felice e solo il tempo risolverà questo dubbio: si tratta di business o no?

