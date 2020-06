Gigi D’Alessio. Parla la prima donna della sua vita e madre di tre dei suoi figli, l’ex moglie Carmela Barbato. Svela i motivi reali della loro rottura

La nascita della storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è fatto vecchio e noto a tutti. Correva l’anno 2005 e quella che all’inizio era solo una collaborazione artistica fra due cantanti diventò altro. La situazione generò scandalo, non solo per la differenza d’età fra i due (circa 20 anni) ma anche perchè allora il cantante era sposato con Carmela Barbato, dal 1986. La donna era stata sempre sua colonna e sostegno, con lei ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria e Luca.

All’epoca i fatti messi in piazza non lasciavano dubbi. Gigi e Carmela si conobbero appena 15enni. Agli occhi del pubblico il copione sembrava chiaro: uomo facoltoso lascia moglie per ragazza più giovane. Anna Tatangelo venne così tacciata di essere una rovina famiglia. La signora Barbato non ha mai nascosto il suo rancore per la situazione venutasi a creare, lanciando dichiarazioni al vetriolo all’indirizzo della cantante: ““Non parlo con chi ha l’età di mio figlio” – ha detto. E inoltre dichiarò all’epoca dei fatti: ” Anna Tatangelo non solo sta con mio marito, ma si comporta anche da novella sposina. Deve solo stare zitta, mi sembra un pappagallo: Gigi le dice le cose che vuole e lei ripete.”

L’ex moglie di Gigi D’Alessio: non è tutta colpa della Tatangelo

Ne è passata di acqua sotto i ponti. Anna e Gigi iniziarono la loro storia che, fra alti e bassi è durata 15 anni. L’epilogo è giunto qualche mese fa, poco prima del lockdown. Con una dichiarazione ufficiale i due hanno sancito pubblicamente la fine decidendo di troncare i rapporti soprattutto per salvaguardare il figlio avuto insieme nel 2010, Andrea.

Cosa dice di questo Carmela Barbato? In una recente intervista ha fatto una rivelazine importante sostenendo che, dopo tutto, la Tatangelo è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso del matrimonio con D’Alessio. Le cose non andavano più bene già da tempo a causa del successo enorme del cantante che lo ha travolto, portandolo spesso lontano dalla famiglia ed impegnandolo a dismisura.

Gigi D’Alessio e Carmela Barbato continuano ad avere rapporti sereni. Hanno in comune tre figli, il primo dei quali li ha resi nonni. La loro ritrovata serenità è testimoniata da una foto pubblicata dalla figlia Ilaria in occasione della sua laurea.

