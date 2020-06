Ilary Blasi cambia look, il parere via messaggio di Totti è esilarante – Foto

Ilary Blasi, conduttrice Mediaset e moglie di Francesco Totti, sperimenta in casa una nuova acconciatura. Il Pupone dà il suo verdetto tutto da ridere

La biondissima Ilary Blasi ha deciso per un giorno di cambiare look. Nuova acconciatura ai capelli ed un esperimento fai da te in casa. Tutto condiviso via social e nelle Instagram Stories. La moglie di Totti dai lunghi e lisci capelli ha provato a fare in modo casalingo e un po’ alternativo dei boccoli. Avrebbe voluto una chioma ricciolosa ma l’esperimento non è stato dei migliori.

La show girl ha messo in testa dei bigodini moderni, se così li vogliamo chiamare. Dei rulli in gomma morbida colorati specifici per arricciare i capelli senza calore. Uno strumento di hair staly fai da te che però non ha dato i risultati sperati. Ilary ha attorcigliato le ciocche di capelli intorno a questi bigodini in silicone, ha atteso e poi ho srotolato tutto.

Il risultato? Dei capelli leggermente mossi che non sono affatto piaciuti alla presentatrice e non solo. Sì perché la moglie del calciatore ha chiesto il parere dell’esperimento anche a suo marito che evidentemente non era a casa. Qualche insistenza via social e poi il fatidico verdetto.

“Hai visto le mie stories? Che ne pensi dei miei boccoli? Chiede Ilary a Totti. E lui dopo un po’ di assenza arriva preciso con la sua stangata: “Ma che foto ti sei fatta? Ma soprattutto che capelli? Tu non stai bene” con tanto di faccine ironiche con scimmiette che si coprono gli occhi, linguaccia, risata e guantone da boxe.

Serve aggiungere altro? Il parere di Totti è chiaro ed esilarante.

Ilary Blasi e Francesco Totti conquistano il web con ironia e semplicità

Pandemia fase 2 😂 @francescototti

Ilary Blasi e Francesco Totti non mancano di mostrare via social i loro siparietti familiari. Belli ma soprattutto veraci nella loro semplicità che risuona essere sempre piena di simpatia e divertimento. I due spesso condividono scene di vita quotidiana con i loro fan che li seguono assiduamente.

E come è accaduto per il look dei boccoli di Ilary e la risposta con il parere del marito, ci sono tantissimi atri episodi di vita che fanno scoppiare dalle risate il web. Intrecci di coppia che impazzano sui social e conquistano tutti. Durante le settimane di quarantena i due si sono allenati sempre insieme e le risate e le gag sono andate a gogo.

Uno degli ultimi episodi che Ilary ha documentato è stato quello di andare a trovare il Pupone nazionale nel suo nuovo studio, tutto documentato da video social ovviamente. “Andiamo a trovare papà in ufficio?” dice la conduttrice Mediaset alla figlia Isabel. Dopo ben 15 piani in ascensore le due arrivano e la sorpresa non è delle migliori.

Visualizza questo post su Instagram ❤️❤️ Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 24 Feb 2020 alle ore 4:41 PST

Ilary ha subito da ridire, in modo scherzoso ovviamente, sulla segretaria di Totti. “Ma mi aveva detto che eri anziana” dice la moglie di Francesco che insieme alla ragazza scoppiano a ridere. “È anziana” insiste lui continuando con lo scherzo. Siparietto cult senza dubbio.