Le piscine sono riaperte finalmente. 😍 Di tutte le sport che pratico, è il nuoto che mi ha formato. Ho imparato a nuotare a 3 anni. Mia madre insegnava nuoto al Eastern Queens YMCA. Le prime garette le ho fatte a 7 anni poi i campionati dello stato di NY a 12 ed infine i nazionali. Ho nuotato per la squadra della città di NY al Empire State Games ed anche, sempre per la città di NY ai nazionali di salvataggio(open water). All'università ho fatto nuoto sincronizzato perché la squadra di nuoto agonistico di Stanford era troppo forte. (Janet Evans, Summer Sanders, Jeff Rouse erano tutti a scuola con me). Sono arrivata seconda al Pan Pacific Championships di Nuoto Sincronizzato(Figures) nel '91 e nel ' 93(ero in Italia a studiare nel '92). Dopo l' università ho smesso di nuotare e per anni ho fatto altro- ballando quotidianamente in TV. Sono tornata a nuotare nel 2017 per fare il mio primo triathlon con @ddstriathlonofficial. Mi alleno ancora con @ivanristi e @simonediamantini a Settimo Milanese in attesa di nuove sfide e la ripartenza delle gare. Sono testimonial @mp_michaelphelps_it ❤️